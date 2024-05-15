Синоптик заявил, что купальный сезон в Сочи начнется в середине июня

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Купальный сезон в Сочи начнется во второй декаде июня, к этому времени Черное море прогреется до +20-22 градусов

Руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд сообщил НСН, что купальный сезон 2024 стартует в Сочи во второй декаде июня. К середине месяца морская вода прогреется до +20-22 градусов. 

Синоптик добавил, что комфортное купание возможно при температуре воды в 20 градусов, детям врачи рекомендуют купаться, если вода прогрелась выше 22 градусов.

Читайте также:

По данным Краснодарского ЦГМС на 15 мая, температура морской воды в Сочи составляет +16 градусов, такие же показатели сейчас в Новороссийске и Геленджике. Самая теплая вода в Туапсинском районе — +17, а самая прохладная в Анапе — +14. 

После недавнего похолодания температура воды Черного моря у берегов Краснодарского края опустилась на несколько градусов. Ранее у берегов Сочи она достигала 17 градусов тепла. 

Как писали Юга.ру, синоптики прогнозируют раннее начало купального сезона на Кубани.

Курорты и туризм Погода Сочи Черное море

Новости

Как джинсы покорили мир. Краснодарцев приглашают на лекцию «Эпоха денима»
Синоптик заявил, что купальный сезон в Сочи начнется в середине июня
В Абрау-Дюрсо открылась курортная библиотека. Книги можно брать бесплатно
На Кубани появился новый вид мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга
В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки. Большинство эвакуаций — с восьми улиц в центре
В День защиты детей крупная авиакомпания выполнит благотворительный рейс из Москвы в Сочи

Лента новостей

Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Сегодня, 09:25
Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Море люпинов, рододендроны и шалфей
В ожидании Corona
Вчера, 12:23
В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике
12 мая, 15:30
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике
В нем много гор, неба и дикой природы

Реклама на сайте