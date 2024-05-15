Синоптик заявил, что купальный сезон в Сочи начнется в середине июня
Купальный сезон в Сочи начнется во второй декаде июня, к этому времени Черное море прогреется до +20-22 градусов
Руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд сообщил НСН, что купальный сезон 2024 стартует в Сочи во второй декаде июня. К середине месяца морская вода прогреется до +20-22 градусов.
Синоптик добавил, что комфортное купание возможно при температуре воды в 20 градусов, детям врачи рекомендуют купаться, если вода прогрелась выше 22 градусов.
По данным Краснодарского ЦГМС на 15 мая, температура морской воды в Сочи составляет +16 градусов, такие же показатели сейчас в Новороссийске и Геленджике. Самая теплая вода в Туапсинском районе — +17, а самая прохладная в Анапе — +14.
После недавнего похолодания температура воды Черного моря у берегов Краснодарского края опустилась на несколько градусов. Ранее у берегов Сочи она достигала 17 градусов тепла.
Как писали Юга.ру, синоптики прогнозируют раннее начало купального сезона на Кубани.