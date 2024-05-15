Синоптик заявил, что купальный сезон в Сочи начнется в середине июня

Купальный сезон в Сочи начнется во второй декаде июня, к этому времени Черное море прогреется до +20-22 градусов

Руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд сообщил НСН, что купальный сезон 2024 стартует в Сочи во второй декаде июня. К середине месяца морская вода прогреется до +20-22 градусов.

Синоптик добавил, что комфортное купание возможно при температуре воды в 20 градусов, детям врачи рекомендуют купаться, если вода прогрелась выше 22 градусов.