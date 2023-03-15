Пляжи Сочи готовят к летнему сезону. На это потратят около 1 млрд рублей

Краснодарский край

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  • Пляж в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Пляж в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

В Сочи начинают благоустройство пляжей. В Адлерском районе построят бассейн с подогревом и спортивные площадки

В Адлере на пляже «Мандарин» реализуют крупный проект благоустройства, сообщил «Сочи Официальный». На территории планируют создать игровые и детские зоны, а также первый в городе нестационарный открытый бассейн с подогреваемой водой, который сможет работать круглогодично.

В Сочи приводят в порядок пляжи:

В проект уже вложено около 300 млн рублей. Сейчас на пляже монтируют основания для зоны воркаута и волейбольной площадки. Идет планировка территории под детскую площадку с аквазоной. Завершить работы и выполнить озеленение обещают к 1 июня.

Всего в Сочи разработано около 60 проектов на общую сумму 1 млрд рублей. К 1 июня в центральном районе завершат модернизацию пляжа «Остров». В Хостинском районе  — «Волна» и «Кристалл», их обновят в ближайшие два года. Также идет благоустройство пляжа санатория «Лазаревское».

Как сообщали ранее Юга.ру, все пляжи Сочи к лету оборудуют для удобства маломобильных граждан.

Бассейны Благоустройство Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи

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