Пляжи Сочи готовят к летнему сезону. На это потратят около 1 млрд рублей

В Адлере на пляже «Мандарин» реализуют крупный проект благоустройства, сообщил «Сочи Официальный». На территории планируют создать игровые и детские зоны, а также первый в городе нестационарный открытый бассейн с подогреваемой водой, который сможет работать круглогодично.

В проект уже вложено около 300 млн рублей. Сейчас на пляже монтируют основания для зоны воркаута и волейбольной площадки. Идет планировка территории под детскую площадку с аквазоной. Завершить работы и выполнить озеленение обещают к 1 июня.



Всего в Сочи разработано около 60 проектов на общую сумму 1 млрд рублей. К 1 июня в центральном районе завершат модернизацию пляжа «Остров». В Хостинском районе — «Волна» и «Кристалл», их обновят в ближайшие два года. Также идет благоустройство пляжа санатория «Лазаревское».



Как сообщали ранее Юга.ру, все пляжи Сочи к лету оборудуют для удобства маломобильных граждан.