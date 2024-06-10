Мусорный полигон в Новороссийске горит уже 17 часов. Жители жалуются на невозможность дышать
В Новороссийске продолжают_ бороться с пожаром на мусорном полигоне на горе Щелба
9 июня около 17:00 в Новороссийске загорелась свалка на горе Щелба. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.
Рядом с полигоном находится поселок Борисовка, жители которого жаловались, что не могут дышать из-за едкого дыма. К ним во дворы летели фрагменты мусора и пепел.
Около 22:00 мэр Андрей Кравченко написал, что пожар локализован. В его тушении задействовали 25 единиц техники и 60 человек. По словам главы города, возгорание не распространяется и остается в прежних границах, угрозы жилому сектору нет.
Однако горожане пишут в чатах и каналах, что пожар увеличился в размерах. 10 июня около 06:00 мэр заявил, что оперативные службы продолжают бороться с огнем. Процесс ликвидации ЧП усложнился из-за смены направления ветра. В настоящее время идет тление с небольшими очагами возгорания.
Причина происшествия неизвестна. Полигон обслуживает компания «Терра-Н».
Напомним, полигон на горе Щелба — это мусорная гора высотой около 40 метров, которая видна из многих районов города. Гигантскую свалку организовали между бассейнами двух рек — Цемес и Озерейки (до них чуть более 1 км), они впадают в Чёрное море. Полигон часто горит из-за газа метана, который образуется в его теле.
Местные жители настаивают на том, что свалку нужно закрыть, причём немедленно. Подробнее о проблемах полигона читайте в нашем репортаже.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей.