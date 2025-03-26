Краснодарский край потерял 15 позиций в экологическом рейтинге с лета 2024 года. Это произошло из-за разлива нефти

25 марта организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам зимы. Исследование отражает события в сфере экологии с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Лидерами рейтинга стали Алтай, Мурманская область и Москва. В списке аутсайдеров оказались Свердловская область, Забайкальский и Приморский края (регионы заняли 83, 82 и 81 места соответственно).

Краснодарский край оказался на 34 месте. Отметим, что по итогам осени 2024 года Кубань была на 25 строчке, а по итогам лета — на 19.



Согласно данным исследования, Чечня заняла 10 место, Карачаево-Черкесия — 17, Адыгея — 21, Северная Осетия — 37, Ингушетия — 38, Дагестан — 41, Ростовская область — 43, Ставропольский край — 53, Севастополь — 65, Крым — 68.



По словам экспертов, Краснодарский край, Крым и Севастополь потеряли позиции в рейтинге из-за разлива мазута в Керченском проливе.



«Главным экологическим вызовом последних лет стал разлив мазута в Черном море. Основной удар на себя приняли берега Анапы и Темрюкского района. Досталось Керчи и Ленинскому району Крыма. Загрязнение дошло до Севастополя», — заявил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.



Специалисты отметили, что с момента аварии пляжи Черноморского побережья стали чище. Однако фрагменты мазута, особенно после штормов, продолжают выбрасываться на берег, и режим ЧС федерального уровня никто не отменял.