Жители хутора под Анапой обратились к Путину с просьбой помочь с вывозом замазученного песка

Жители хутора Воскресенского записали обращение президенту. Они требуют вывезти песок с мазутом до конца апреля

Предыстория: В конце марта стало известно, что замазученный песок, который временно хранится в хуторе Воскресенском под Анапой, вывезут до 15 апреля. Ранее власти обещали освободить площадку 1 апреля. Перенос сроков назвали «вынужденным решением».

9 апреля жители хутора Воскресенского опубликовали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят главу государства помочь с вывозом замазученного песка. Граждане опасаются за свое здоровье, детей и за то, что сроки снова сдвинут.



Как отмечают жители, площадка временного хранения находится рядом с детсадом.

Местным добавляет беспокойства и неправильное хранение песка. По словам жителей хутора, его привозят в мешках, которые лежат там при любой погоде. При погрузке мешки деформируются, некоторые рвутся.



Люди требуют освободить площадку хотя бы к 30 апреля.



По данным на 27 марта, в хуторе Воскресенском находятся еще минимум 29 тыс. тонн замазученного песка и 38 тыс. тонн просеянного.

Напомним, что замазученный песок отвозят в хутор Воскресенский с 23 декабря. Изначально власти обещали хранить его на временной площадке 2-3 недели, а после отправить на утилизацию.