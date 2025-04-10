Жители хутора под Анапой обратились к Путину с просьбой помочь с вывозом замазученного песка

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Жители хутора Воскресенского записали обращение президенту. Они требуют вывезти песок с мазутом до конца апреля

Предыстория: В конце марта стало известно, что замазученный песок, который временно хранится в хуторе Воскресенском под Анапой, вывезут до 15 апреля. Ранее власти обещали освободить площадку 1 апреля. Перенос сроков назвали «вынужденным решением».

9 апреля жители хутора Воскресенского опубликовали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят главу государства помочь с вывозом замазученного песка. Граждане опасаются за свое здоровье, детей и за то, что сроки снова сдвинут.

Как отмечают жители, площадка временного хранения находится рядом с детсадом.

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Местным добавляет беспокойства и неправильное хранение песка. По словам жителей хутора, его привозят в мешках, которые лежат там при любой погоде. При погрузке мешки деформируются, некоторые рвутся.

Люди требуют освободить площадку хотя бы к 30 апреля.

По данным на 27 марта, в хуторе Воскресенском находятся еще минимум 29 тыс. тонн замазученного песка и 38 тыс. тонн просеянного.

Напомним, что замазученный песок отвозят в хутор Воскресенский с 23 декабря. Изначально власти обещали хранить его на временной площадке 2-3 недели, а после отправить на утилизацию.

Как писали Юга.ру, Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Черном море почти в 85 млрд рублей.

Анапа Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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