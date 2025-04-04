В Краснодаре пересмотрят парковки для самокатов и запустят ИИ-камеры против нарушителей

Администрация Краснодара и операторы кикшеринга утвердили план по снижению ДТП с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ)

Как сообщила пресс-служба «МТС Юрент», в апреле 2025-го городская администрация и сервисы кикшеринга внедрят меры по профилактике ДТП с участием СИМ.

Согласно пункту 1.2. ПДД РФ, средством индивидуальной мобильности ( СИМ ) считают устройство с одним или несколькими колесами/роликами и двигателем. К СИМ относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и аналогичный транспорт.



В декабре 2021-го депутаты Кубани утвердили штрафы для пунктов проката велосипедов и самокатов. В 2022 году в России запретили ездить на электросамокатах быстрее 25 км/ч, а в 2023-м это правило закрепили в новом ГОСТе.

Рассказываем, что предусматривает план профилактики происшествий с СИМ в Краснодаре в 2025 году.

Ревизия парковок Все зоны для СИМ проверят на соответствие ПДД и безопасность для пешеходов и водителей. Мера должна устанить хаотичную парковку на тротуарах.

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Технологии против нарушителей Системы видеонаблюдения с элементами искуственного интеллекта начнут фиксировать случаи езды по тротуарам, превышения скорости и других нарушений. Совместные рейды ГИБДД и оператора кикшеринга «МТС Юрент» станут регулярными, а данные о происшествиях с СИМ будут оперативно передавать властям.

ПДД в учебных заведениях и соцрекламе В школах и колледжах Краснодара пройдут уроки по безопасности при использовании СИМ. Для взрослых запустят социальную рекламу, а родителям разъяснят опасность использования электросамокатов детьми и подростками без контроля.