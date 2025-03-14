В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне. Ранее мэрия выкупила его за 130 млн рублей и хотела открыть там детский центр

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре завершение строительство «замка» на Затоне признали нецелесообразным. Там нашли дефекты и повреждения

Предыстория: В 2020 году экс-мэр Краснодара Евгений Первышов обратил внимание на «замок» в парке 30-летия Победы. В начале июня 2021 года недострой перешел в собственность властей. Там хотели сделать бесплатный детский образовательный центр. Его планировали открыть в 2023 году. Позже власти выделили 5 млн рублей на обследование здания. 

В 2022 году Юга.ру узнали, что стало с «замком» за то время, как он перешел в собственность мэрии.

Осенью 2024 года власти Краснодара продлили обследование недостроя на неопределенный срок. Стоимость работ не изменилась.

14 марта в департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса мэрии Краснодара сообщили «РБК Краснодар», что компания «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» обследовала «замок» на Затоне и посчитала нецелесообразным завершение его строительства.

Специалисты заявили, что долгострой «ограниченно-работоспособный». Также они обнаружили на объекте дефекты, повреждения и отклонения от противопожарных требований.

Кто и зачем строил «замок» на Затоне в Краснодаре?:

По их оценкам, делать ремонт в здании слишком дорого и нерационально.

Исследователи отметили, что затраты на устранение дефектов, разработку проекта реконструкции и его реализацию составят значительную часть от общей стоимости строительства нового здания.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта составляла 2,6 млрд рублей.

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