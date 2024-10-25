Власти Новороссийска закупят камеры видеонаблюдения на 11 млн рублей для борьбы с мусорными свалками

Чиновники Новороссийска направят 11 млн рублей на систему мониторинга площадок для сбора отходов

На выделенные деньги город купит камеры видеонаблюдения. Это позволит контролировать и предотвращать появление несанкционированных свалок.

25 октября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил , что город получил 11 млн рублей за реализацию инвестиционных проектов.

«Несоблюдение кратности и срыв графиков вывоза ТКО является административным правонарушением и основанием для наложения штрафов на регионального оператора. Также система видеофиксации позволит привлекать к административной ответственности граждан за складирование отходов, образующее несанкционированные свалки», — отметил глава Новороссийска.

Ранее в пабликах города появились фотографии, на которых видны горы мусора.