Власти Новороссийска закупят камеры видеонаблюдения на 11 млн рублей для борьбы с мусорными свалками
Чиновники Новороссийска направят 11 млн рублей на систему мониторинга площадок для сбора отходов
25 октября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город получил 11 млн рублей за реализацию инвестиционных проектов.
На выделенные деньги город купит камеры видеонаблюдения. Это позволит контролировать и предотвращать появление несанкционированных свалок.
«Несоблюдение кратности и срыв графиков вывоза ТКО является административным правонарушением и основанием для наложения штрафов на регионального оператора. Также система видеофиксации позволит привлекать к административной ответственности граждан за складирование отходов, образующее несанкционированные свалки», — отметил глава Новороссийска.
Ранее в пабликах города появились фотографии, на которых видны горы мусора.