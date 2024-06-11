Свалка в Новороссийске горит больше суток. Эксперт объяснил, почему ее сложно потушить, а Росприроднадзор не обнаружил чрезмерных вредных веществ

В Новороссийске с 9 июня тушат пожар на мусорном полигоне на горе Щелба

10 июня в 21:00 мэр Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. метров. МЧС продолжает ликвидировать огонь.

Позже на видео с места событий заместитель главы города Александр Яменсков показал, как всё происходит. Специалисты тушат пожар сверху вниз, заливают водой с двух сторон, самосвалами подвозят грунт и экскаваторами сталкивают его вниз.

Утром 11 июня люди публикуют фото, на которых видны столбы дыма над мусорным полигоном. В чате Борисовки и близлежащих жилых массивов люди продолжают писать, что задыхаются от едкого дыма.

Вот лишь некоторые комментарии новороссийцев:

«Дышать-то реально очень тяжело, вонь стоит».

«Да это жуть, можно так за ночь и травануться. Бедные малыши, у кого есть. Дома находиться невозможно».

«Проснулась от того, что дома дышать нечем».

«Улица генерала Ляхова, верх Агатовой. Дошло и до нас. Вонища».

«Это, конечно, треш, дышать нечем на улице».

10 июня член экологической комиссии совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко в интервью изданию «Коммерсантъ» высказал предположение, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим. Причем тление мусора не менее опасно, чем открытое горение.