Свалка в Новороссийске горит больше суток. Эксперт объяснил, почему ее сложно потушить, а Росприроднадзор не обнаружил чрезмерных вредных веществ
В Новороссийске с 9 июня тушат пожар на мусорном полигоне на горе Щелба
10 июня в 21:00 мэр Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. метров. МЧС продолжает ликвидировать огонь.
Позже на видео с места событий заместитель главы города Александр Яменсков показал, как всё происходит. Специалисты тушат пожар сверху вниз, заливают водой с двух сторон, самосвалами подвозят грунт и экскаваторами сталкивают его вниз.
Утром 11 июня люди публикуют фото, на которых видны столбы дыма над мусорным полигоном. В чате Борисовки и близлежащих жилых массивов люди продолжают писать, что задыхаются от едкого дыма.
Вот лишь некоторые комментарии новороссийцев:
- «Дышать-то реально очень тяжело, вонь стоит».
- «Да это жуть, можно так за ночь и травануться. Бедные малыши, у кого есть. Дома находиться невозможно».
- «Проснулась от того, что дома дышать нечем».
- «Улица генерала Ляхова, верх Агатовой. Дошло и до нас. Вонища».
- «Это, конечно, треш, дышать нечем на улице».
10 июня член экологической комиссии совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко в интервью изданию «Коммерсантъ» высказал предположение, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим. Причем тление мусора не менее опасно, чем открытое горение.
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«Такие пожары нельзя потушить водой, необходимо ограничивать доступ кислорода к очагу возгорания с помощью засыпки грунтом и инертными материалами. Надеюсь, что собственники полигона так и делают. Но на практике пожары на полигонах ТКО порой тушат как попало — даже фильтратом со свалки, что увеличивает ущерб атмосфере», — сказал Витишко.
Он предположил, что Росприроднадзор уже сделал замеры выбросов, чтобы посчитать ущерб, нанесенный окружающей среде. «Новороссийский рабочий» сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил превышений вредных веществ.
Напомним, полигон на горе Щелба организовали между бассейнами двух рек — Цемес и Озерейки (до них чуть более 1 км), они впадают в Чёрное море. Мусорная гора высотой около 40 метров видна из многих районов города и часто горит из-за газа метана, который образуется в её теле.
Местные жители настаивают на том, что свалку нужно закрыть, причём немедленно. Подробнее о проблемах полигона читайте в нашем репортаже.
Как писали Юга.ру, глава Росприроднадзора Светлана Радионова сказала, что Краснодарский край один из самых проблемных регионов в сфере утилизации мусора. По её словам, это обусловлено в частности турпотоком, который не учитывался в региональной схеме