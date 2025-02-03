Ратуша, дома «человеческого масштаба», ТЦ в форме кольца – чем застроят «Новый Краснодар»

Краснодарский край

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  • Макеты зданий, проектируемых в северо-восточной части Краснодара © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk
    Макеты зданий, проектируемых в северо-восточной части Краснодара © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk

Краевой институт градостроительства обнародовал некоторые проекты застройки северо-восточной части Краснодара

Телеграм-канал Института градостроительства Краснодарского края опубликовал фотографии макета, который иллюстирует концепцию застройки так называемого «Нового Краснодара» — проектируемого района на 270 тысяч жителей в северо-восточной части города. Предполагается, что именно туда переедут все административные институты краевой столицы.

Помимо макетов, авторы канала выложили источники для вдохновения при их создании. Так, административный квартал навеян Невской ратушей в Санкт-Петербурге. Вестибюли большинства институций будут выходить на центральную подковообразную площадь.

  • © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk
    © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk

Также авторы проекта планируют построить «культурную улицу», прообразом для которой послужил променад на улице Никольской в Москве. Ее хотят создать «в человеческом масштабе», чтобы здесь было комфортно подолгу гулять, не ощущая «атмосферу большого города».

  • © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk
    © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk

Знаковым объектом нового района будет торговый центр, увенчанный галереей в форме кольца. В этом случае архитекторов вдохновил Шанхай — а именно, комплекс N.E.O. Plaza.

  • © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk
    © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk

Основным транспортом «Нового Краснодара» хотят сделать общественный. Поэтому авторы концепции особо обращают внимание зрителей на здание мультимодального пересадочного узла «автобус / трамвай / легкое метро». В этом случае за основу взят аналогичный объект в Мехико.

  • © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk
    © Скриншот публикации в телеграм-канале Института градостроительства Краснодарского края, t.me/irgigs_kk

Сроки реализации всех представленных проектов авторы не озвучивают. Потрал 93.ru прошлым летом называл ориентировочной датой окончания работ 2043 год.

Напомним, что в ту пору, когда запускать над Краснодаром дроны еще было можно, мы полетали над местами, где собираются построить «Новый Краснодар», и сделали об этом репортаж.

На прошлой неделе ТАСС объявило, что в Мацестинской бухте за 1 триллион рублей построят искусственный остров с башней для айтишников, а мэрия Сочи рассказала, какие работы запланированы на 2025 год в парке «Ривьера».

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