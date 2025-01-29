Мэрия Сочи рассказала, что сделают в парке «Ривьера» в 2025 году
В этом году в Сочи продолжится реконструкция парка «Ривьера». Что планируют благоустроить?
29 января пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в 2024 году завершился первый этап реконструкции парка «Ривьера». Там создали 13 новых зеленых зон, высадили 410 крупных растений и 15 пальм, обновили инженерную инфраструктуру, уложили тротуарную плитку. Торговые точки украсили европейской оливой, рододендроном, ленкоранской акацией, каллистемоном и араукариями.
Также в парке появились новые экстремальные аттракционы: «Осьминог», «Маятник», «Диско», «Башня свободного падения» высотой 33 метра и «Большие русские горки».
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По данным администрации курорта, в 2025 году в «Ривьере» планируют обновить и расширить спортивную инфраструктуру — отремонтировать баскетбольную площадку, перенести зону настольного тенниса, организовать новую шахматную гостиную.
«В настоящий момент стартовали работы второго этапа реконструкции, который включает в себя обустройство спортивных зон и дополнительных пространств для маленьких детей. Также проектом предусмотрена реконструкция исторического пруда «Черное море», — рассказал директор департамента инвестиций Сочи Герман Корелов.
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