В Сочи к 2031 году может появиться искусственный остров. Он обойдется в 1 трлн рублей

Гендиректор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров заявил, что проект обойдется в 1 трлн рублей. Это будут деньги инвесторов и кредитные средства.

30 января ТАСС сообщило , что к 2031 году в Сочи появится искусственный остров площадью 50 га. Его будут строить напротив Мацестинского виадука.

«Мы прорабатывали весь 2024 год разные варианты. В декабре подписали договор на предпроектирование с одной из старейших сочинских компаний — «Гор-проект». Начиная с 2026-го планируем приступить к строительству защитных гидросооружений. Если все будет по плану, то в 2031 году завершим», — сказал он.

На территории возведут 1,5 млн кв. метров недвижимости — гостиницы, апартаменты и малоэтажное жилье. Также на острове будут марины для яхт и башни для IT-специалистов. Проект создаст около 10 тыс. рабочих мест.

Это не первый подобный проект в Сочи. В 2007 году компания «М-Индустрия» собиралась возвести острова «Федерация» напротив горы Малый Ахун. В 2008-м «Остров Сакура» в Хостинской бухте собиралась построить «Хомар» — дочерняя фирма японской корпорации «Тохо». Ни один из проектов не дошел до реализации. В 2009 году все искусственные острова были исключили из генплана курорта.