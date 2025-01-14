Собчак выпустила репортаж об экологической катастрофе на побережье Черного моря. Собрали главные тезисы
На youtube-канале «Осторожно: Собчак» вышел репортаж про разлив нефти в Черном море. В ролике говорится о волонтерах, конфликтах активистов с властями, утилизации нефтепродуктов, виновных в ЧП и масштабах катастрофы
13 января журналистка Ксения Собчак сообщила, что на youtube-канале «Осторожно: Собчак» вышел 30-минутный репортаж об экологической катастрофе после крушения танкеров в Керченском проливе.
Журналистка Анна Фимина побывала на месте ЧП в Анапе, поговорила с волонтерами и активистами, экологами, ветеринарами, специалистом по энергетике и представителем администрации Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края попросил федеральные ресурсы для утилизации грунта с мазутом:
Фимина провела много времени с волонтерами. Она рассказала про местных жителей, спасающих свои пляжи, и волонтеров из других городов. Некоторые из них отмечали Новый год прямо в центре спасения птиц. Другая героиня выпуска бесплатно предоставляет свою гостиницу для волонтеров.
Журналистка пообщалась с экологами и блогерами — Алексеем Сибирским и Георгием Каваносяном. Сибирский рассказал, что в первые дни «ситуация на пляжах Анапы была страшная». На центральном пляже не было спасателей и рабочих, река Анапка также была в мазуте, а бона в ней плавала сама по себе.
О дезорганизации в первые дни рассказали также волонтеры и местный блогер Юрий Озаровский. При этом журналистка приводит и другое мнение. Начальник управления пресс-службы Краснодарского края Павел Тычинкин рассказал, что спасатели работали на пляжах с самого первого дня. Из-за того, что протяженность загрязненного берега 54 километра, работники не могли находиться сразу во всех местах одновременно.
Георгий Каваносян рассказал о реальных масштабах трагедии. По его словам, в море вылилось не 3 тыс. тонн мазута, как заявляют власти, а минимум шесть. Это катастрофа входит в топ-5 самых крупных в новейшей истории России.
Замминистра образования Кубани обматерил волонтеров, спасающих птиц в Анапе:
Речь зашла и о скандалах между активистами и администрацией. Самый крупный из них произошел в связи с выпуском ранее спасенных птиц на ферме «Аристей».
«Места переполнились, минприроды решило выпустить часть из них. Забрали не очень корректно птиц, и они стали почти сразу же погибать. Волонтеры находили десятки трупов птиц. Копчиковая железа не успела восстановить жировой слой на перьях, чтобы птица могла держаться на воде.
Из-за общественного негодования штаб договорился, что птиц будут выпускать только коллегиально. В присутствии волонтеров, ветеринаров, орнитологов и представителей минприроды. Того, кто отдал приказ по выпуску птиц, найти не удалось», — рассказал Каваносян.
Разлив нефти в Черном море назвали первой в мире аварией с «тяжелым» мазутом:
О том, почему танкеры потерпели крушение и кто виноват, журналистка поговорила с экспертом Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым. Он сказал, что формально вина лежит на капитанах, которые ожидали разгрузку в шторм. При этом он считает, что, скорее всего, на них оказывали давление.
Среди причин он назвал уже озвученные ранее в СМИ факторы — возраст танкеров и их техническую неспособность выходить в море в шторм.
В репортаже поговорили и об утилизации собранных отходов. Эколог Каваносян рассказал, что никаких мощностей для утилизации 200 тыс. отходов 3 и 4 классов опасности на Кубани не существует.
При этом начальник управления пресс-службы Краснодарского края Павел Тычинкин сказал, отходы будут утилизировать четыре предприятия — два в Темрюкском районе и по одному в Крымском и Абинском. На данный момент песок с мазутом привозят в хутор Воскресенский под Анапой.
Речь зашла и о катастрофе 2007 года. По словам экоблогера Сибирского, всего этого бы не случилось, если бы местные власти учились на ошибках прошлых лет. Однако опыт не был учтен.
Как писали Юга.ру, к концу весны разлитая в Керченском проливе нефть может оказаться у берегов Сочи.
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