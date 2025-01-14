Собчак выпустила репортаж об экологической катастрофе на побережье Черного моря. Собрали главные тезисы

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из youtube-канала «Осторожно: Собчак»
    © Скриншот видео из youtube-канала «Осторожно: Собчак»

На youtube-канале «Осторожно: Собчак» вышел репортаж про разлив нефти в Черном море. В ролике говорится о волонтерах, конфликтах активистов с властями, утилизации нефтепродуктов, виновных в ЧП и масштабах катастрофы

13 января журналистка Ксения Собчак сообщила, что на youtube-канале «Осторожно: Собчак» вышел 30-минутный репортаж об экологической катастрофе после крушения танкеров в Керченском проливе. 

Журналистка Анна Фимина побывала на месте ЧП в Анапе, поговорила с волонтерами и активистами, экологами, ветеринарами, специалистом по энергетике и представителем администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края попросил федеральные ресурсы для утилизации грунта с мазутом:

Фимина провела много времени с волонтерами. Она рассказала про местных жителей, спасающих свои пляжи, и волонтеров из других городов. Некоторые из них отмечали Новый год прямо в центре спасения птиц. Другая героиня выпуска бесплатно предоставляет свою гостиницу для волонтеров.

Журналистка пообщалась с экологами и блогерами — Алексеем Сибирским и Георгием Каваносяном. Сибирский рассказал, что в первые дни «ситуация на пляжах Анапы была страшная». На центральном пляже не было спасателей и рабочих, река Анапка также была в мазуте, а бона в ней плавала сама по себе.

О дезорганизации в первые дни рассказали также волонтеры и местный блогер Юрий Озаровский. При этом журналистка приводит и другое мнение. Начальник управления пресс-службы Краснодарского края Павел Тычинкин рассказал, что спасатели работали на пляжах с самого первого дня. Из-за того, что протяженность загрязненного берега 54 километра, работники не могли находиться сразу во всех местах одновременно.

Георгий Каваносян рассказал о реальных масштабах трагедии. По его словам, в море вылилось не 3 тыс. тонн мазута, как заявляют власти, а минимум шесть. Это катастрофа входит в топ-5 самых крупных в новейшей истории России.

Замминистра образования Кубани обматерил волонтеров, спасающих птиц в Анапе:

Речь зашла и о скандалах между активистами и администрацией. Самый крупный из них произошел в связи с выпуском ранее спасенных птиц на ферме «Аристей».

«Места переполнились, минприроды решило выпустить часть из них. Забрали не очень корректно птиц, и они стали почти сразу же погибать. Волонтеры находили десятки трупов птиц. Копчиковая железа не успела восстановить жировой слой на перьях, чтобы птица могла держаться на воде. 

Из-за общественного негодования штаб договорился, что птиц будут выпускать только коллегиально. В присутствии волонтеров, ветеринаров, орнитологов и представителей минприроды. Того, кто отдал приказ по выпуску птиц, найти не удалось», — рассказал Каваносян.

Разлив нефти в Черном море назвали первой в мире аварией с «тяжелым» мазутом:

О том, почему танкеры потерпели крушение и кто виноват, журналистка поговорила с экспертом Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым. Он сказал, что формально вина лежит на капитанах, которые ожидали разгрузку в шторм. При этом он считает, что, скорее всего, на них оказывали давление. 

Среди причин он назвал уже озвученные ранее в СМИ факторы — возраст танкеров и их техническую неспособность выходить в море в шторм.

В репортаже поговорили и об утилизации собранных отходов. Эколог Каваносян рассказал, что никаких мощностей для утилизации 200 тыс. отходов 3 и 4 классов опасности на Кубани не существует.

При этом начальник управления пресс-службы Краснодарского края Павел Тычинкин сказал, отходы будут утилизировать четыре предприятия — два в Темрюкском районе и по одному в Крымском и Абинском. На данный момент песок с мазутом привозят в хутор Воскресенский под Анапой.

Речь зашла и о катастрофе 2007 года. По словам экоблогера Сибирского, всего этого бы не случилось, если бы местные власти учились на ошибках прошлых лет. Однако опыт не был учтен. 

Как писали Юга.ру, к концу весны разлитая в Керченском проливе нефть может оказаться у берегов Сочи.

Анапа Волонтеры Крым Курорты и туризм Нефть Разлив нефти Темрюкский район Черное море Экология

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