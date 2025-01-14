Собчак выпустила репортаж об экологической катастрофе на побережье Черного моря. Собрали главные тезисы

На youtube-канале «Осторожно: Собчак» вышел репортаж про разлив нефти в Черном море. В ролике говорится о волонтерах, конфликтах активистов с властями, утилизации нефтепродуктов, виновных в ЧП и масштабах катастрофы

Журналистка Анна Фимина побывала на месте ЧП в Анапе, поговорила с волонтерами и активистами, экологами, ветеринарами, специалистом по энергетике и представителем администрации Краснодарского края.

13 января журналистка Ксения Собчак сообщила , что на youtube-канале «Осторожно: Собчак» вышел 30-минутный репортаж об экологической катастрофе после крушения танкеров в Керченском проливе.

Фимина провела много времени с волонтерами. Она рассказала про местных жителей, спасающих свои пляжи, и волонтеров из других городов. Некоторые из них отмечали Новый год прямо в центре спасения птиц. Другая героиня выпуска бесплатно предоставляет свою гостиницу для волонтеров.

Журналистка пообщалась с экологами и блогерами — Алексеем Сибирским и Георгием Каваносяном. Сибирский рассказал, что в первые дни «ситуация на пляжах Анапы была страшная». На центральном пляже не было спасателей и рабочих, река Анапка также была в мазуте, а бона в ней плавала сама по себе.

О дезорганизации в первые дни рассказали также волонтеры и местный блогер Юрий Озаровский. При этом журналистка приводит и другое мнение. Начальник управления пресс-службы Краснодарского края Павел Тычинкин рассказал, что спасатели работали на пляжах с самого первого дня. Из-за того, что протяженность загрязненного берега 54 километра, работники не могли находиться сразу во всех местах одновременно.

Георгий Каваносян рассказал о реальных масштабах трагедии. По его словам, в море вылилось не 3 тыс. тонн мазута, как заявляют власти, а минимум шесть. Это катастрофа входит в топ-5 самых крупных в новейшей истории России.