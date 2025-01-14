К концу весны разлитая в Керченском проливе нефть может оказаться у берегов Сочи

Краснодарский край

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  • © Скриншот веб-камеры Сочи https://sochi.camera/vse-kamery/cam-38/
    © Скриншот веб-камеры Сочи https://sochi.camera/vse-kamery/cam-38/

Осевший на глубину мазут с наступлением тепла может всплыть в районе Большого Сочи

«Сириус журнал» сообщил, что ученые научно-технологического центра SR Data следят за нефтяными пятнами в Черном море из космоса. Так они пытаются проанализировать ситуацию и принять меры для ликвидации последствий ЧП.

По словам генерального директора SR Data Игоря Кожелина, мазут осел на глубину и с наступлением тепла в мае-июне может всплыть в районе Большого Сочи. Поэтому до осени нужно проводить регулярный мониторинг. Сейчас угрозы федеральной территории нет, считает он.

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«Поскольку площадь разлива большая, мы используем снимки, сделанные европейскими космическими системами, — радиолокационной Sentinel-1A и оптико-электронной Sentinel-2. Так мы определяем местонахождение нефтяных пятен и их площадь. Каждые два-три дня данные обновляются», — рассказал Кожелин.

Кроме того, в «Сириусе» начали тестировать технологии бактериальной очистки берегов от нефтепродуктов с помощью микроорганизмов. Так можно быстро убирать мазутные пятна и восстанавливать экобаланс.

Как писали Юга.ру, в центре реабилитации птиц в Анапе произошел конфликт между волонтерами и кубанским чиновником.

Наука Нефть Разлив нефти Сириус Сочи Черное море Экология

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