К концу весны разлитая в Керченском проливе нефть может оказаться у берегов Сочи

Осевший на глубину мазут с наступлением тепла может всплыть в районе Большого Сочи

«Сириус журнал» сообщил, что ученые научно-технологического центра SR Data следят за нефтяными пятнами в Черном море из космоса. Так они пытаются проанализировать ситуацию и принять меры для ликвидации последствий ЧП.

По словам генерального директора SR Data Игоря Кожелина, мазут осел на глубину и с наступлением тепла в мае-июне может всплыть в районе Большого Сочи. Поэтому до осени нужно проводить регулярный мониторинг. Сейчас угрозы федеральной территории нет, считает он.