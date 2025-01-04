«Они все мертвые будут на воле». В Краснодарском крае начали выпускать спасенных от мазута птиц

В Краснодаре и Анапе выпускают птиц, спасенных от разлива нефти. Активисты и экологи считают, что на воле они погибнут

4 января коммерческий директор Краснодарского сафари-парка Кристина Ханаху сообщила, что ветеринары выпустили в реку Кубань 200 птиц, спасенных в Анапе и Темрюкском районе. По ее словам, орнитологи три недели следили за состоянием пернатых и решили, что птицы готовы вернуться в естественную среду обитания. «Чем меньше птицы проведут в зоопарке или других реабилитационных центрах, тем лучше для них. Они не будут привыкать к жизни зоопарковской. Если вы заметили, сейчас при выпуске проявляли интерес. Начали нырять, искать себе пищу», — считает Ханаху.

Однако ранее экологи сообщали, что птицы должны находиться под наблюдением ветеринаров до весны. Пернатых можно отпускать, как только они поменяют оперение. Вот что об этой ситации думают в ставропольском центре реабилитации диких животных «Пеликан», где находятся тысячи спасенных птиц: «Мы очень обеспокоены. Считаем что чомг, разных поганок, бакланов, гагар нельзя выпускать через 6 дней после того, как их нашли. Они не способны выжить. У них намокает перо. Они едут в очень низком весе. И они почти поголовно все с пневмонией. Я не знаю, какие птицы едут в сафари-парк или в другие места. Может там менее загрязненные птицы. Но у нас такая ситуация сейчас». В центре также добавили, что из всех видов к выпуску готовы только лысухи. «Лысух мы тоже в ближайшее время собираемся выпускать. Но лысухи и чомги — кардинально разные птицы. Первые живут в тростнике, они не так много плавают и не были сильно запачканы. А чомги постоянно в воде и им критично важно, чтобы перо их защищало на все 150%». При этом директор краснодарского сафари-парка рассказала, что к ним в основном поступили чомги, поганки, краснокнижные бакланы, чайки и лебеди. Про лысух она не упомянула.

«Большая часть все равно погибнет»: Эколог рассказал, что из спасенных в Анапе птиц выжить смогут меньше 10%

4 января блогер Юрий Озаровский сообщил, что спасенных птиц готовит к скорому выпуску и анапская ферма «Аристей». «В Аристей парке отдан приказ выпускать птиц, я хочу знать фамилию и должность того, кто взял на себя эту ответственность! Вы бы хотели узнать этого героя? Потом птиц будем мертвых собирать по берегу», — написал блогер.

В ответ в центре записали видеообращение и сообщили, что для птиц нет места, а теплицы для их содержания еще не построили. «Все наши действия согласованы со всеми ведомствами. Птица будет выпускаться только та, которая активная, плавает на воде и не тонет, сама кушает. У нас нет возможности их содержать в большом объеме, поэтому было принято такое решение. Но это до тех пор, пока мы не начнем возведение комплекса в виде теплиц. Строительство начнется уже завтра. Нам всем их жалко, но жалко у пчелки, а пчелка улетела в лес. Поэтому прекращаем сеять панику». Эколог Жора Каваносян отметил, что решение о выпуске может дать только ветеринарный врач. Он предложил организовать перед выпуском осмотр всех птиц ветеринарами с участием волонтеров, а также проводить фотовидеофиксацию птиц.

Юга.ру собрали лишь несколько комментариев из пабликов после новостей о выпуске птиц в дикую природу: «Выпускают, потому что не хватает реабилитационных центров. Но неужели на те средства, что выделены государством и собраны неравнодушными гражданами нашей страны, нельзя в экстренном порядке построить новые, пусть временные ребцентры для птиц?» «Вы обесцениваете нечеловеческий труд волонтеров, люди падают от усталости, практически без сна ловят, моют, лечат. Это даже не вредительство, а скорее издевательство». «Фейри с птиц весь защитный жир смыл. Теперь будем трупы собирать. Пока жир не восстановится — они все мертвые будут на воле». «А что мешает подождать завершения строительства и переселить птицу на новое место?» «Это преступление против природы. Нас учат равнодушию». «А птица эта не улетит ли снова в прежние места обитания, и не измажется ли опять? Ведь мазут выбрасывается на берег постоянно».