Губернатор Краснодарского края попросил федеральные ресурсы для утилизации грунта с мазутом. Ранее он говорил, что помощь не нужна

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Кубани Вениамин Кондратьев просит федеральной помощи в ликвидации последствий разлива нефти

26 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вместе с главой МЧС России Александром Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым проверил проверил Черноморское побережье в поселке Веселовка Темрюкского района.

Он пояснил, что сейчас песок с нефтепродуктами на переработку принимают четыре специализированных предприятия, которые работают на предельной мощности. Губернатор отметил, что для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта потребуется много времени.

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«Обратился к Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса», — написал Кондратьев.

При этом глава МЧС заявил, что сплошного загрязнения нет и проблема выброса мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае может быть решена в ближайшее время. По его мнению, будущий пляжный сезон не находится под вопросом.

Ранее Кондратьев от сторонней помощи отказался.

25 декабря губернатор Краснодарского края ввел режим ЧС регионального масштаба из-за разлива нефти. День спустя глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что по решению президента в стране объявят режим ЧС федерального уровня.

Эколог Жора Каваносян считает, что нужно ввести как минимум межрегиональный режим ЧС.

Как писали Юга.ру, власти Анапы отвозили мешки с мазутом в хутор Вознесенский, рядом с жилыми домами. Люди перегородили дорогу самосвалам.

Анапа Вениамин Кондратьев МЧС Нефть Разлив нефти Темрюкский район

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