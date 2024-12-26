Губернатор Краснодарского края попросил федеральные ресурсы для утилизации грунта с мазутом. Ранее он говорил, что помощь не нужна

Он пояснил, что сейчас песок с нефтепродуктами на переработку принимают четыре специализированных предприятия, которые работают на предельной мощности. Губернатор отметил, что для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта потребуется много времени.

26 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил , что вместе с главой МЧС России Александром Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым проверил проверил Черноморское побережье в поселке Веселовка Темрюкского района.

«Обратился к Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса», — написал Кондратьев.

При этом глава МЧС заявил, что сплошного загрязнения нет и проблема выброса мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае может быть решена в ближайшее время. По его мнению, будущий пляжный сезон не находится под вопросом.

Ранее Кондратьев от сторонней помощи отказался.

25 декабря губернатор Краснодарского края ввел режим ЧС регионального масштаба из-за разлива нефти. День спустя глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что по решению президента в стране объявят режим ЧС федерального уровня.

Эколог Жора Каваносян считает, что нужно ввести как минимум межрегиональный режим ЧС.