Замминистра образования Кубани обматерил волонтеров, спасающих птиц в Анапе. Из-за чего произошел скандал?
В центре реабилитации птиц в Анапе произошел конфликт между волонтерами и кубанским чиновником
В распоряжении редакции Юга.ру оказалось видео, смонтированное из нескольких кусков. Авторы утверждают, что в ночь с 11 на 12 января волонтеров по спасению птиц заставили освободить помещение, оборудованное на Пионерском проспекте, 68. Публикации об этом появились в соцсетях.
Очевидцы сообщили, что птиц начали «паковать» и перевозить в другое место. Людям заявили, что они должны собрать вещи и покинуть помещение.
В Краснодаре на озере нашли мертвую птицу в мазуте:
Координатор волонтерского штаба Гоар Аванесова рассказала изданию «Подъем», что активистов никто не выселял, а центр реабилитации временно закрыли на ремонт:
«Со штабом все в порядке. Буквально на несколько дней мы хотели просто взять паузу, чтобы чуть еще улучшить размещение птиц в стационаре. Поэтому девочкам сказали, что нам необходимо к конкретному времени разгрузить штаб для того, чтобы вывести птицу безопасно и приступить к работам по ремонту.
Девочки подумали, что насовсем они выезжают, и начали снимать видео и выкладывать в сеть. Мы не уезжаем, просто временное явление, два-три дня».
Причиной закрытия пункта власти назвали нарушение санитарных норм — центр, где птиц отмывали от мазута, соседствовал со столовой.
12 января в соцсетях распространилось видео, где замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин матерится, обращаясь к волонтерам центра во время переезда. На записи чиновник обвинил их в том, что они спекулируют информацией и сеют панику:
«Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам слово даю, я просто попринимаю! Хватит уже издеваться! Вы занимаетесь спекуляцией! До инфаркта довести, б***ть! Я летел б***ть сюда 180! У вас у всех все в порядке б***ть с головой?».
Сергей Урайкин — замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. С 2017 по 2019 годы был членом совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека. Бывший депутат Белореченского района (2018-2020 год).
Позднее Урайкин в своем телеграм-канале извинился перед анапскими волонтерами и объяснил, о чем шла речь:
«Эмоционально высказался — непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга.
Не соответствует действительности информация, размещенная кем-то в соцсетях про закрытие центра. Ночью я срочно приехал, так как получил такой сигнал. Оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц».
Напомним, что в 2023 году Сергея Урайкина задержали с чужим телефоном после вечеринки в караоке, посвященной 8 Марта. Его доставили в отдел полиции. Чиновник был пьян, но смог извиниться и объяснить, что взял телефон по ошибке. После разбирательств Урайкина отпустили, а девушке вернули телефон.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с момента разлива мазута погибли больше 60 дельфинов.
Все материалы по теме: