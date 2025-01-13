Замминистра образования Кубани обматерил волонтеров, спасающих птиц в Анапе. Из-за чего произошел скандал?

В распоряжении редакции Юга.ру оказалось видео, смонтированное из нескольких кусков. Авторы утверждают, что в ночь с 11 на 12 января волонтеров по спасению птиц заставили освободить помещение, оборудованное на Пионерском проспекте, 68. Публикации об этом появились в соцсетях. Очевидцы сообщили, что птиц начали «паковать» и перевозить в другое место. Людям заявили, что они должны собрать вещи и покинуть помещение.

Координатор волонтерского штаба Гоар Аванесова рассказала изданию «Подъем», что активистов никто не выселял, а центр реабилитации временно закрыли на ремонт:

«Со штабом все в порядке. Буквально на несколько дней мы хотели просто взять паузу, чтобы чуть еще улучшить размещение птиц в стационаре. Поэтому девочкам сказали, что нам необходимо к конкретному времени разгрузить штаб для того, чтобы вывести птицу безопасно и приступить к работам по ремонту.

Девочки подумали, что насовсем они выезжают, и начали снимать видео и выкладывать в сеть. Мы не уезжаем, просто временное явление, два-три дня».



Причиной закрытия пункта власти назвали нарушение санитарных норм — центр, где птиц отмывали от мазута, соседствовал со столовой.



12 января в соцсетях распространилось видео, где замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин матерится, обращаясь к волонтерам центра во время переезда. На записи чиновник обвинил их в том, что они спекулируют информацией и сеют панику:



«Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам слово даю, я просто попринимаю! Хватит уже издеваться! Вы занимаетесь спекуляцией! До инфаркта довести, б***ть! Я летел б***ть сюда 180! У вас у всех все в порядке б***ть с головой?».