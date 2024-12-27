«Разговоры о двух миллионах точно не соответствуют действительности». Независимый демограф рассказал о населении Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Демограф Алексей Ракша считает, что в Краснодаре не проживают 2 млн человек

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Алексеем Ракшей — одним из самых цитируемых и авторитетных демографов России.

По словам спикера, официальная статистика о численности населения (по данным Росстата, 1 млн 138 тыс. 654 жителя на 1 января 2024 года) близка к реальности. Занижение не превышает 50-100 тыс. человек.

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«Разговоры о 2 млн жителях точно не соответствуют действительности. Возможно, в самом крайнем случае стоит добавить 100-150 тыс., но не более, причем это может быть за счет дневного населения», — считает Ракша.

Эксперт заявил, что для развития города нужно активно развивать транспортную инфраструктуру: метро, пригородное железнодорожное сообщение, дорожную сеть. Также необходимо ужесточить градостроительные нормы, чтобы избежать плотной застройки многоэтажками и обеспечить достаточное количество дворовых пространств.

Ранее разработчики нового генплана заявили, что в Краснодаре проживает 1,66 млн человек. По словам замдиректора НИИ перспективного градостроительства Ирины Гришечкиной, за 2024 год прирост составил 200 тыс. жителей. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году смертность в 1,5 раза превысила рождаемость.

Город Краснодар общество Перепись населения Росстат

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