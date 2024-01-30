Население Краснодарского края превысит 6 млн к 2046 году — Росстат

По данным ведомства, сейчас в ЮФО всего проживают более 16 млн человек. К началу 2024 года численность населения в Адыгее составила 501 тыс. человек, в Крыму — 1,9 млн человек, а в Ростовской области — 4,1 млн человек.



Также количество людей, проживающих в СКФО на 1 января 2024 года, достигло 10,2 млн человек. В Ставропольском крае численность превысила 2,8 млн человек.



Как прогнозирует Росстат, к 2046 году население Краснодарского края увеличится до 6 млн человек, а в Адыгее — до 566 тыс. человек. При этом число проживающих в Ростовской области через 22 года уменьшится до 3,8 млн человек, в Крыму — до 1,8 млн человек.

В Ставропольском крае к 2046 году численность снизится с 2,8 млн до 2,7 млн человек. А вот в республиках СКФО она будет расти. В Чечне к 2046 году население превысит 2 млн человек (на январь 2024 года 1,5 млн), а в Дагестане — 3,6 млн человек (на январь 2024 года 3,2 млн).