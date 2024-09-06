В Краснодарском крае в 2024 году смертность в 1,5 раза превысила рождаемость

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани за 2024 год естественная убыль населения составила 12,4 тыс. человек. Это на 1 тыс. больше, чем в 2023 году

3 сентября Краснодарстат опубликовал доклад о социально-экономическом развитии Кубани. В нем сказано, что в регионе в январе-июле 2024 года количество умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Убыль населения составила 12,4 тыс. человек.

Согласно данным доклада, за семь месяцев 2024 года в Краснодарском крае родилось 24,6 тыс. человек, а умерло — 37,1 тыс. человек.

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При этом в прошлом году в регионе родилось 25 тыс. человек, умерло — 36,5 тыс. человек. Естественная убыль населения за аналогичный период 2023 года составила 11,4 тыс. человек.

По состоянию на 1 июля 2024 года численность постоянного населения Кубани составила 5,83 млн человек. Из них 3,35 млн человек (57,3%) — горожане, а 2,5 млн человек (42,7%) — сельские жители.

Напомним, что исследователи зафиксировали в республиках Северного Кавказа самую низкую в РФ смертность от отчаяния.

Как писали Юга.ру, в 2023 году в РФ запустили карту экологических проблем. Краснодарский край стал первым регионом проекта.

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