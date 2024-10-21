Разработчики нового генплана заявили, что в Краснодаре проживает 1,66 млн человек
Население Краснодара увеличилось до 1,66 млн человек
21 октября портал 93.ru сообщил, что замдиректора НИИ перспективного градостроительства Ирина Гришечкина заявила, что население Краснодара увеличилось до 1,66 млн человек. По её словам, за 2024 год прирост составил 200 тыс. жителей. Ранее Краснодарстат назвал другие цифры.
Напомним, в сентябре 2017 года УВД Краснодара опубликовало число зарегистрированных жителей города — 1 млн 318 тыс. 142 человека. За семь лет прирост составил 76%.
В 2018 году бывший мэр Евгений Первышов заявил, что в кубанской столице живут 1 млн 300 тыс. человек.
В ноября 2021 года экс-градоначальник Андрей Алексеенко сообщил, что по предварительным итогам Всероссийской переписи населения в Краснодаре проживают 1 млн 700 тыс. человек.
При этом в 2022 году Росстат оценил численность населения кубанской столицы всего в 1,1 млн человек. А Евгений Первышов заявил, что речь идет об 1 млн 204 тыс. 878 жителей.
В 2023 году нынешний мэр Краснодара Евгений Наумов назвал численность населения в городе. Тогда он сказал, что «по его ощущениям» она составляет 1,6 млн человек. При этом к медучреждениям Краснодара прикреплено больше 1,5 млн человек.
На 1 июня 2024 года численность постоянного населения Краснодара составила 1 млн 252 тыс. человек. Об этом сообщили в Краснодарстате.
Как писали Юга.ру, Росстат считает, что к 2046 году население Краснодарского края превысит 6 млн человек.