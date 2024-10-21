Разработчики нового генплана заявили, что в Краснодаре проживает 1,66 млн человек

Население Краснодара увеличилось до 1,66 млн человек

21 октября портал 93.ru сообщил, что замдиректора НИИ перспективного градостроительства Ирина Гришечкина заявила, что население Краснодара увеличилось до 1,66 млн человек. По её словам, за 2024 год прирост составил 200 тыс. жителей. Ранее Краснодарстат назвал другие цифры.

Напомним, в сентябре 2017 года УВД Краснодара опубликовало число зарегистрированных жителей города — 1 млн 318 тыс. 142 человека. За семь лет прирост составил 76%.

В 2018 году бывший мэр Евгений Первышов заявил, что в кубанской столице живут 1 млн 300 тыс. человек.