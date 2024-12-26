В Краснодаре Тургеневский мост будут ремонтировать 1,5 года
Капремонт Тургеневского моста через реку Кубань в Краснодаре продлится 18 месяцев
Предыстория: В январе 2018 года в Краснодаре Тургеневский мост отремонтировали наполовину. Уже тогда он находился в неудовлетворительном состоянии.
В ноябре 2022 года мэрия Краснодара заявила, что объект закроют на реконструкцию, но не уточнила, когда она начнется. В сентябре 2023 года власти рассказали, что благоустраивать его будут с появлением средств.
Зимой 2024 года на Тургеневском мосту провели ямочный ремонт. В марте чиновники заявили, что документацию для выполнения работ нужно скорректировать. Но источника финансирования проекта все еще не было.
В начале декабря 2024 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что ремонт Тургеневского моста стартует в 2025 году. В бюджете на эти цели заложили 3,8 млрд рублей.
26 декабря замглавы Краснодара Владимир Архипов сообщил «Ведомостям Юг», что ремонт Тургеневского моста продлится 18 месяцев.
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:
Проект предусматривает полную замену асфальта, ремонт пролетного строения, опор, тротуаров и лестничных сходов со стороны города.
По словам Архипова, проект реконструкции моста получил положительное заключение госэкспертизы. Работы начнут после «доведения средств на объявление торгов на поиск подрядчика».
Как писали Юга.ру, строительство трассы в микрорайоне Гидростроителей на юге Краснодара оценили в 80 млрд рублей.