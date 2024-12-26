В Краснодаре Тургеневский мост будут ремонтировать 1,5 года

Предыстория: В январе 2018 года в Краснодаре Тургеневский мост отремонтировали наполовину. Уже тогда он находился в неудовлетворительном состоянии.



В ноябре 2022 года мэрия Краснодара заявила, что объект закроют на реконструкцию, но не уточнила, когда она начнется. В сентябре 2023 года власти рассказали, что благоустраивать его будут с появлением средств.



Зимой 2024 года на Тургеневском мосту провели ямочный ремонт. В марте чиновники заявили, что документацию для выполнения работ нужно скорректировать. Но источника финансирования проекта все еще не было.



В начале декабря 2024 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что ремонт Тургеневского моста стартует в 2025 году. В бюджете на эти цели заложили 3,8 млрд рублей.