Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре завершен наполовину

Краснодарский край

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  • Ремонт Тургеневского моста © Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре к 16 января строители наполовину завершили ремонт Тургеневского моста

Рабочие завершили замену температурных швов на полосах со стороны въезда в город. 

Технадзор подтвердил высокое качество работ, сообщил в своем фейсбуке помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий, добавив, что строители идут четко по графику.

На перекрытой половине моста заасфальтируют участки, после этого ремонт начнется на противоположной стороне, но пока что этому мешают осадки и мороз. Когда погода улучшится, дорожники положат асфальт.

Как сообщали Юга.ру, 2 января две из четырех полос Тургеневского моста закрыли на ремонт, из-за этого в районе путепровода образовались пробки. Чтобы разгрузить дороги в час пик, инспекторы ДПС регулируют движение на мосту, кроме того, специалисты решили изменить работу светофора и ограничить въезд на мост с двух улиц.

Ремонт планируется завершить 1 февраля.

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