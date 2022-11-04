В Краснодаре Тургеневский мост закроют на ремонт на 14 месяцев

3 ноября кубанские СМИ написали, что Тургеневский мост закроют на 2024 год. Мэрия Краснодара подтвердила, что ремонт займет 14,5 месяцев, но не уточнила, когда он начнется

Днем 3 ноября сайт «Кублог» заявил, что «весь 2024 год Тургеневский мост будет закрыт для движения». Авторы заметки ссылались на «пресс-службу Краснодара», вероятно, имея в виду администрацию города. Новость перепостили сайт «Утренний юг» и сеть пабликов «Туподар».

Пресс-служба администрации города передала Юга.ру информацию от департамента транспорта и дорожного хозяйства. Судя по ней, ремонт моста спроектировали в декабре 2021 года. Проект предусматривает полную замену мостового полотна, частичную замену балок пролетного строения, локальный ремонт пролетного строения и опор и нанесение антикоррозийного покрытия.

«За финансированием для реализации проекта планируется обратиться в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Срок реализации строительно-монтажных работ составит 14,5 месяцев», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.