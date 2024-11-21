На побережье Краснодарского края прогнозируют сильный ветер. Повторится ли «шторм века»?

В ближайшие дни на Черноморском побережье Кубани ожидается сильный ветер и волны высотой до 3,5 метров. В регионе действует штормовое предупреждение

21 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни на Черном море могут подниматься волны высотой 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории — до 2,5 метра. Пресс-служба мэрии Новороссийска опубликовала информацию о том, что с 21 по 22 ноября в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-23 м/с, в отдельных районах — до 24-29 м/с.

«Новороссийский рабочий» со ссылкой на соцсети написал, что 23 ноября в городе повторится «шторм века». Однако руководитель Гидрометеобюро Артем Король заявил, что ни о каких катаклизмах речи не идет. По его словам, до Новороссийска «шторм века» не дойдет. До конца ноября будет типичная для этого месяца погода.

Также, по данным пресс-службы мэрии Сочи, ухудшение погоды ожидается и на курорте. 21 ноября в городе прогнозируют усиление восточного, юго-восточного ветра, местами порывы 15-20 м/с. Жителям и гостям Сочи рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.



Как передает Краснодарский ЦГМС, 21 ноября погодные условия над территорией Кубани будут переменчивыми. К региону приближаются фронтальные разделы циклона.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила, что 21-22 ноября в регионе действует штормовое предупреждение.