На побережье Краснодарского края прогнозируют сильный ветер. Повторится ли «шторм века»?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В ближайшие дни на Черноморском побережье Кубани ожидается сильный ветер и волны высотой до 3,5 метров. В регионе действует штормовое предупреждение

21 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни на Черном море могут подниматься волны высотой 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории — до 2,5 метра.

Пресс-служба мэрии Новороссийска опубликовала информацию о том, что с 21 по 22 ноября в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-23 м/с, в отдельных районах — до 24-29 м/с. 

Читайте также:

«Новороссийский рабочий» со ссылкой на соцсети написал, что 23 ноября в городе повторится «шторм века». Однако руководитель Гидрометеобюро Артем Король заявил, что ни о каких катаклизмах речи не идет. По его словам, до Новороссийска «шторм века» не дойдет. До конца ноября будет типичная для этого месяца погода.

Также, по данным пресс-службы мэрии Сочи, ухудшение погоды ожидается и на курорте. 21 ноября в городе прогнозируют усиление восточного, юго-восточного ветра, местами порывы 15-20 м/с. Жителям и гостям Сочи рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Как передает Краснодарский ЦГМС, 21 ноября погодные условия над территорией Кубани будут переменчивыми. К региону приближаются фронтальные разделы циклона. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила, что 21-22 ноября в регионе действует штормовое предупреждение.

Напомним, что конце ноября 2023 года на Краснодарский край обрушился «шторм века». Ураган повалил деревья, снес кровли домов, повредил газовые трубы и ЛЭП. В Сочи из-за непогоды на полдня встали поезда и рухнул трехэтажный дом, а в Анапе сухогруз из Центральной Америки сел на мель.

Посмотреть кадры прошлогоднего шторма можно здесь.

Ранее Юга.ру писали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в конце ноября.

Курорты и туризм МЧС Новороссийск Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

Новости

Жители Краснодара смогут увидеть в небе стыковку космического корабля
В Краснодаре кофеен в два раза больше, чем в Ростове-на-Дону
На побережье Краснодарского края прогнозируют сильный ветер. Повторится ли «шторм века»?
Власти Новороссийска потратят деньги на сирены и ремонт укрытий вместо благоустройства детских площадок
Цветы, время на себя или уборка? Узнали, какие подарки краснодарки хотят получить в День матери
Власти Анапы 1 декабря откроют более 2 тыс. платных парковок. Для жителей и туристов введут годовые абонементы

Лента новостей

«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные
Сегодня, 10:00
«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные
Обзор краснодарских секонд-хендов
Выиграть автомобиль и без суеты накрыть новогодний стол смогут жители Краснодарского края
Сегодня, 09:30 Реклама
Выиграть автомобиль и без суеты накрыть новогодний стол смогут жители Краснодарского края
Штурм парламента и отставка президента
Вчера, 10:00
Штурм парламента и отставка президента
Как экспансия российского капитала привела к политическому кризису в Абхазии

Реклама на сайте