Японский сад Краснодара перешел на зимнее расписание. Как будет работать локация?
В Краснодаре Японский сад будет работать по новому расписанию
19 ноября телеграмм-канал парка «Краснодар» анонсировал новый режим работы Японского сада. Он перешел на зимнее расписание.
В будние дни территория будет работать с 7:30 до 23:30, а по выходным — с 7:00 до 23:30. Однако зайти в сад можно до 21:30.
Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта 2023 года. Посещение локации бесплатное, но попасть туда можно только по QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад.
Строгая пропускная система стала причиной многочисленных очередей. Летом 2024 года люди были готовы к прогулке и долгому ожиданию в жару +36 градусов.
Однако есть несколько способов попасть в Японский сад без очереди — забронировать столик в ресторане «Рётэй», сходить на чайную церемонию, посетить мастер-класс или купить сертификат в кофейню «Киссатен».
Как писали Юга.ру, 23 ноября в Японском саду Краснодара научат делать декоративный фонарь торо.