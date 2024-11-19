Японский сад Краснодара перешел на зимнее расписание. Как будет работать локация?

В будние дни территория будет работать с 7:30 до 23:30, а по выходным — с 7:00 до 23:30. Однако зайти в сад можно до 21:30.



Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта 2023 года. Посещение локации бесплатное, но попасть туда можно только по QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад.



Строгая пропускная система стала причиной многочисленных очередей. Летом 2024 года люди были готовы к прогулке и долгому ожиданию в жару +36 градусов.



Однако есть несколько способов попасть в Японский сад без очереди — забронировать столик в ресторане «Рётэй», сходить на чайную церемонию, посетить мастер-класс или купить сертификат в кофейню «Киссатен».