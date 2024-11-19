Японский сад Краснодара перешел на зимнее расписание. Как будет работать локация?

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

В Краснодаре Японский сад будет работать по новому расписанию

19 ноября телеграмм-канал парка «Краснодар» анонсировал новый режим работы Японского сада. Он перешел на зимнее расписание. 

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В будние дни территория будет работать с 7:30 до 23:30, а по выходным — с 7:00 до 23:30. Однако зайти в сад можно до 21:30.

Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта 2023 года. Посещение локации бесплатное, но попасть туда можно только по QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад.

Строгая пропускная система стала причиной многочисленных очередей. Летом 2024 года люди были готовы к прогулке и долгому ожиданию в жару +36 градусов.

Однако есть несколько способов попасть в Японский сад без очереди — забронировать столик в ресторане «Рётэй», сходить на чайную церемонию, посетить мастер-класс или купить сертификат в кофейню «Киссатен».

Как писали Юга.ру, 23 ноября в Японском саду Краснодара научат делать декоративный фонарь торо.

Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения Сергей Галицкий Японский сад

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