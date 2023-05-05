В парке «Краснодар» изменили правила получения QR‑кодов для входа в Японский сад

Теперь входные билеты будут выдавать весь день

Теперь QR-код для входа в Японский сад выдается на два часа. Временной интервал для входа остался прежним — 15 минут, сообщили в телеграм-канале новой локации.

Официальной информации об изменениях в выдаче кодов нет. Получить их можно только в инфомате у входа в сад. Утром 5 мая за ними снова выстроилась очередь.