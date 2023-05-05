В парке «Краснодар» изменили правила получения QR-кодов для входа в Японский сад
Теперь входные билеты будут выдавать весь день
Теперь QR-код для входа в Японский сад выдается на два часа. Временной интервал для входа остался прежним — 15 минут, сообщили в телеграм-канале новой локации.
Официальной информации об изменениях в выдаче кодов нет. Получить их можно только в инфомате у входа в сад. Утром 5 мая за ними снова выстроилась очередь.
В телеграм-канале рассказали, что о новых правилах посетители узнали уже на месте. Сотрудники администрации парка объявили об этом в 6:30 около инфоматов.
Сегодня, 12:00«Безлико, но дешевле, чем Zara»
Обсудили краснодарский Maag с покупателями и стилистом
Сегодня, 13:58Упростить повседневные задачи
Интервью с управляющим ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее Сергеем Кадакиным