В парке «Краснодар» изменили правила получения QR-кодов для входа в Японский сад

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Теперь входные билеты будут выдавать весь день

Теперь QR-код для входа в Японский сад выдается на два часа. Временной интервал для входа остался прежним — 15 минут, сообщили в телеграм-канале новой локации. 

Официальной информации об изменениях в выдаче кодов нет. Получить их можно только в инфомате у входа в сад. Утром 5 мая за ними снова выстроилась очередь. 

В телеграм-канале рассказали, что о новых правилах посетители узнали уже на месте. Сотрудники администрации парка объявили об этом в 6:30 около инфоматов.

  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Как писали Юга.ру, Японский сад открылся 30 марта. С тех пор очереди за входными билетами выстраиваются почти ежедневно. Кто-то приходил за QR-кодами в 4 утра и ждал, когда заработают инфоматы. 

Некоторые стали продавать QR-коды на «Авито». А недавно люди стали за деньги занимать места в очереди. 

Краснодар парк «Краснодар»

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