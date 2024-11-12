ГК ТОЧНО достроила жилой квартал «Белые Росы» в станице Динской

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) достроил лучший ЖК Краснодарского края по версии ЕРЗ.РФ — «Белые Росы». В честь выдачи ключей от последних трех литеров застройщик организовал праздник для новоселов

ЖК «Белые Росы» находится в 30 км от Краснодара, в станице Динской. Здесь, на берегу реки Кочеты, ГК ТОЧНО возвела 7 домов средней этажности классов комфорт и комфорт плюс на 1064 квартиры. ЖК «Белые Росы» начали строить в 2021 году, тогда же сдали первые литеры. А в ноябре 2024-го стартовала выдача ключей от 342 квартир в последних трех домах.

В честь завершения строительства жилого квартала ГК ТОЧНО организовала в «Белых Росах» праздник для взрослых и детей. Гостей угощали блинами и горячими осенними напитками, а благотворительный фонд «ТОЧНО ДОРБРО» (входит в ГК ТОЧНО) впервые представил на празднике «ДОБРОтные игры» — настольные игры из дерева на логическое мышление, концентрацию внимания и ловкость. Новоселы познакомились и пообщались с будущими соседями в непринужденной обстановке, а победители получили брендированные сувениры от фонда.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Семейный жилой квартал «Белые Росы» неоднократно получал престижные строительные премии. Он занимает первое место в топе новостроек Краснодарского края по потребительским качествам ЖК в рейтинге ЕРЗ.РФ и победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ» в категории среднеэтажных домов.

На территории ЖК построили площадки для детей разных возрастов, воркаут-зоны с современными тренажерами, обустроили несколько локаций для игровых видов спорта и мангальную зону. Через комплекс проходят две прогулочные аллеи с торговыми галереями, а парковки вынесли за территорию дворов и расположили по периметру застройки.

Помимо строительства семейного жилого квартала «Белые Росы» и благоустройства прилегающей территории, ГК ТОЧНО возвела здесь и необходимые социальные объекты. В декабре 2021 года открылся современный детский сад «Росинка» на 250 мест. В 2022 году он вошел в тройку лучших дошкольных учреждений страны в федеральном конкурсе «ТОП ЖК».

Также в шаговой доступности от жилого квартала ГК ТОЧНО строит храм Рождества Христова с зоной отдыха для прихожан. Храм площадью 1754 кв. метров вмещает более 600 человек.

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