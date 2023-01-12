ГК ТОЧНО вошла в десятку застройщиков РФ с наибольшими объёмами строительства

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО поднялась на 7 строчку федерального рейтинга портала ЕРЗ.РФ

На этой неделе Единый Ресурс Застройщиков России опубликовал обновленный рейтинг девелоперов по объёму текущего строительства.

По состоянию на 1 января 2023 года ГК ТОЧНО строит 1 142 112 кв. метров жилой площади.

По критериям «потребительские качества жилых комплексов» и «объём ввода жилья» компания удерживает лидирующие позиции в Краснодарском крае.

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В 2022 году ГК ТОЧНО стала лидером по количеству наград всероссийского градостроительного конкурса «Топ ЖК — 2022». Девелопер получил 7 наград, две из которых — федерального значения: детский сад «Росинка» в ЖК «Белые Росы» вошёл в ТОП-3 лучших детских садов России, а парк «Родные Просторы» в поселке Знаменском занял 2 место в РФ в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны».

  • © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Микрорайон «Родные Просторы» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Микрорайон «Родные Просторы» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Всего в портфель группы компаний входит 17 проектов, реализованных в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Ялте.

Как писали Юга.ру, в декабре ГК ТОЧНО возглавила сразу три ключевых рейтинга портала ЕРЗ.РФ.

ГК ТОЧНО Жилье Недвижимость Рейтинги

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