ГК ТОЧНО вошла в десятку застройщиков РФ с наибольшими объёмами строительства
Группа компаний ТОЧНО поднялась на 7 строчку федерального рейтинга портала ЕРЗ.РФ
На этой неделе Единый Ресурс Застройщиков России опубликовал обновленный рейтинг девелоперов по объёму текущего строительства.
По состоянию на 1 января 2023 года ГК ТОЧНО строит 1 142 112 кв. метров жилой площади.
По критериям «потребительские качества жилых комплексов» и «объём ввода жилья» компания удерживает лидирующие позиции в Краснодарском крае.
Читайте также:
В 2022 году ГК ТОЧНО стала лидером по количеству наград всероссийского градостроительного конкурса «Топ ЖК — 2022». Девелопер получил 7 наград, две из которых — федерального значения: детский сад «Росинка» в ЖК «Белые Росы» вошёл в ТОП-3 лучших детских садов России, а парк «Родные Просторы» в поселке Знаменском занял 2 место в РФ в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны».
Всего в портфель группы компаний входит 17 проектов, реализованных в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Ялте.
Как писали Юга.ру, в декабре ГК ТОЧНО возглавила сразу три ключевых рейтинга портала ЕРЗ.РФ.