В станице Динской «ЮгСтройИмпериал» открыл детский сад

30 декабря министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева и глава Динского района Евгений Пергун осмотрели детсад и поздравили его сотрудников

Посмотреть на дошкольное учреждение и поздравить работников приехали министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева и глава Динского района Евгений Пергун.

«Мы подводим итоги 2021 года, и очень радостно, что к ним относится открытие такого важного социального объекта. Садик построен на очень высоком уровне! Хочу выразить огромную благодарность компании «ЮгСтройИмпериал» — строителям, руководителям. Вы делаете так, как будто для себя, у себя дома. Спасибо за такой подарок жителям Динской к Новому году!», — заявил Евгений Пергун.

Новый детский сад № 2 сможет принять 250 малышей. В каждой группе есть игровая зона, место для обучения, спальня, буфетная и санитарная. В раздевалках предусмотрены сушильные шкафы для одежды и обуви. Во всех помещениях установлены рециркуляторы воздуха.

Для проведения праздников на втором этаже оборудован музыкальный зал со сценой, а для занятий физкультурой — спортзал со специальным покрытием и необходимым инвентарем.

Предусмотрен в детском саду и медицинский блок, который состоит из медицинского и процедурного кабинетов, комнаты отдыха для персонала, кабинетов логопеда и психолога.

Также застройщик оборудовал лифты для малоподвижных детей.