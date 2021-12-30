В станице Динской «ЮгСтройИмпериал» открыл детский сад
30 декабря министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева и глава Динского района Евгений Пергун осмотрели детсад и поздравили его сотрудников
Посмотреть на дошкольное учреждение и поздравить работников приехали министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева и глава Динского района Евгений Пергун.
«Мы подводим итоги 2021 года, и очень радостно, что к ним относится открытие такого важного социального объекта. Садик построен на очень высоком уровне! Хочу выразить огромную благодарность компании «ЮгСтройИмпериал» — строителям, руководителям. Вы делаете так, как будто для себя, у себя дома. Спасибо за такой подарок жителям Динской к Новому году!», — заявил Евгений Пергун.
Новый детский сад № 2 сможет принять 250 малышей. В каждой группе есть игровая зона, место для обучения, спальня, буфетная и санитарная. В раздевалках предусмотрены сушильные шкафы для одежды и обуви. Во всех помещениях установлены рециркуляторы воздуха.
Для проведения праздников на втором этаже оборудован музыкальный зал со сценой, а для занятий физкультурой — спортзал со специальным покрытием и необходимым инвентарем.
Предусмотрен в детском саду и медицинский блок, который состоит из медицинского и процедурного кабинетов, комнаты отдыха для персонала, кабинетов логопеда и психолога.
Также застройщик оборудовал лифты для малоподвижных детей.
«Для компании очень важно не только возводить дома, но и создавать инфраструктуру для счастливой жизни и детства, чтобы дети развивались, а родители были спокойны. Поздравляем жителей ЖК «Белые Росы» и всей Динской с таким радостным событием в преддверии Нового года!», — отметила коммерческий директор компании «ЮгСтройИмпериал» Анастасия Маслёха.
Компания «ЮгСтройИмпериал» уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры. Помимо МБДОУ № 2 «Росинка» введен в эксплуатацию еще один детский сад в МКР «Родные Просторы», там же открыт большой парк отдыха на 9 гектаров, строится храм и школа на 1550 мест; заложен фундамент для строительства храма в станице Динской. Также в проектировании 2 школы и 10 детских садов.
Как сообщали ранее Юга.ру, «ЮгСтройИмпериал» стал лидером Кубани по потребительским качествам ЖК.