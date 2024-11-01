ГК ТОЧНО получила награду за комплексное развитие Южного федерального округа

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) стал лауреатом международного московского конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2024

Конкурс CREDO проходит с 2007 года. В этом году нем участвовали более 100 девелоперов по 30 номинациям. Организаторы расширили список, включив 11 спецноминаций за достижения в цифровизации, инвестициях, комплексном развитии территорий (КРТ), работе с партнерами и клиентами.

1 ноября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что на 25-м юбилейном международном жилищном конгрессе в Москве вклад застройщика отметили в номинации «Лидер Южного федерального округа по комплексному развитию территорий».

Жюри премии CREDO-2024 отметило вклад ГК ТОЧНО: девелопер одним из первых в России изменил подход к строительству и стал реализовывать проекты по КРТ.

Сейчас застройщик реализует 14 проектов. На Черноморском побережье ГК ТОЧНО возводит три жилых комплекса: «Светский лес» в Сочи, «Хозяин морей» в Анапе и комплекс «Барса» в Новороссийске. Девелопер инвестирует в морские проекты 116,9 млрд рублей.

«Наш принцип — заходить во все черноморские проекты не просто с точечной застройкой, а с объектами КРТ. Сегодня проекты КРТ необходимы побережью — на юг страны едут не только за отдыхом, но и за качественной жизнью. Поэтому строим полноценные микрорайоны с необходимой инфраструктурой: детские сады, школы, поликлиники», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Напомним, в июне 2024 года на форуме недвижимости «Движение» ГК ТОЧНО стала лауреатом премии Real Estate Property Awards (REPA) в номинации — «За комплексное развитие Южного федерального округа».