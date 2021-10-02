Дженга, сладкая вата и танцы ждали жильцов нового ЖК «Белые Росы» в Динской

Семейный квартал готов принять жильцов первых 430 квартир. Они смогут оценить все плюсы комфортного проживания: детские площадки, современные спортивные тренажеры, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадку, мангальную зону, большую парковку, вынесенную за территорию дворов.

Кроме того, в первом доме жилого комплекса открыт филиал муниципальной поликлиники и скоро начнет работать новый детский сад на 250 мест.

В праздничный день на аллее установили большую сцену, на которой выступили юные артисты, а ведущий провел конкурсы и подарил подарки гостям.

Застройщик подготовил творческие и активные развлечения для детей и взрослых: зеленую фотозону, мастер-классы по изготовлению саше, декоративных украшений из природных материалов и оригинальных подставок под горячее. Жители и гости могли поиграть в дженгу, покататься на гироскутерах, сделать аквагрим и временные тату, потанцевать под музыку кавер-группы. Угощали всех желающих попкорном, сладкой ватой, ароматным кофе и чаем.