Дженга, сладкая вата и танцы ждали жильцов нового ЖК «Белые Росы» в Динской

Партнерский Краснодарский край

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«ЮгСтройИмпериал» организовал праздник в честь выдачи ключей жильцам первых трех домов ЖК «Белые Росы» в станице Динской

Семейный квартал готов принять жильцов первых 430 квартир. Они смогут оценить все плюсы комфортного проживания: детские площадки, современные спортивные тренажеры, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадку, мангальную зону, большую парковку, вынесенную за территорию дворов.

Кроме того, в первом доме жилого комплекса открыт филиал муниципальной поликлиники и скоро начнет работать новый детский сад на 250 мест.

В праздничный день на аллее установили большую сцену, на которой выступили юные артисты, а ведущий провел конкурсы и подарил подарки гостям.

Застройщик подготовил творческие и активные развлечения для детей и взрослых: зеленую фотозону, мастер-классы по изготовлению саше, декоративных украшений из природных материалов и оригинальных подставок под горячее. Жители и гости могли поиграть в дженгу, покататься на гироскутерах, сделать аквагрим и временные тату, потанцевать под музыку кавер-группы. Угощали всех желающих попкорном, сладкой ватой, ароматным кофе и чаем.

«Семейный квартал «Белые Росы» — яркий пример того, что комфортная жизнь может быть не только в больших городах, но и в станицах. Здесь есть действительно все, что нужно человеку: детский сад, школа, поликлиника, большие дворы без машин, где дети могут безопасно играть, а взрослым есть, где отдохнуть», отметила коммерческий директор «ЮгСтройИмпериал» Анастасия Маслёха.

Юга.ру писали о том, что в конце сентября «ЮгСтройИмпериал» передал ключи от квартир жителям трех домов ЖК «Элегант» на ул. Старокубанской. Одновременно с новой очередью жилого комплекса застройщик завершил работы по благоустройству центральной прогулочной аллеи с фонтаном, перголами и взрослыми деревьями.

Динской район Жилье Строительство

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Дженга, сладкая вата и танцы ждали жильцов нового ЖК «Белые Росы» в Динской
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