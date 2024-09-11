Кондратьев поддержал строительство храма в Юбилейном микрорайоне Краснодаре. Жители продолжают борьбу против проекта

По словам главы фракции КПРФ в Гордуме Краснодара Александра Сафронова, на встрече обсуждали и строительство храма в ЮМР.

10 сентября состоялось заседание градостроительной комиссии с участием губернатора Кондратьева. На заседании обсуждали изменения в Генплане города. Новый документ планируют принять в 2024 году.

Предыстория. 29 августа стало известно, что в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной может появиться новый храм. Активистка Яна Антонова высказалась против строительства и провела одиночный пикет. Другой активист Виталий Черкасов написал обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство.

«Храму в Юбилейном быть» — таково желание губернатора Кондратьева. Он высказал его открыто, публично. Правда на сайте администрации края конкретно об этом в самой новости ни слова. Храм Кондратьев хочет построить на стилобате, стройка планируется с размахом. Мнение жителей губернатора не интересует совершенно, так же как и городских чиновников, которые «под козырек» готовы исполнить любой приказ начальства», — заявил Сафронов.

Он добавил, что не против храма, но за то, чтобы при строительстве в первую очередь учитывалось мнение людей, а не чиновников.

«А люди, как я понял, хотят зеленую зону, а не храм», — подытожил Сафронов.

10 сентября активист Виталий Черкасов провел возле здания городской администрации одиночный пикет. Он вышел с плакатом, на котором написано: «Мэр Наумов, не застраивайте зеленые ЮМР храмами».

После заседания градостроительной комиссии Виталий Черкасов заявил в своем телеграм-канале, что губернатор четко озвучил намерение строить храм в рекреационной зоне ЮМР.

«Возможно, у руководителей края и города какие-то свои отношения с Богом и руководством Церкви, но почему они должны решаться за счет моего права на благоприятную окружающую среду и права других жителей Юбилейного микрорайона? А также последующих поколений. Жители уже не раз отстаивали эту зеленую зону на набережной, надеюсь, отстоим и сейчас. Для себя и своих детей, только нужно каждому сделать свой вклад», — добавил Черкасов.

Он снова призвал жителей микрорайона и города писать обращения президенту, депутатам городской думы, губернатору и главе СК Бастрыкину, а также выражать своё мнение в других доступных формах.

11 сентября активистка Яна Антонова сообщила, что собирает подписи под обращением к губернатору Вениамину Кондратьеву против строительства храма. Активистка будет проводить акцию каждый день до 21 сентября включительно. По состоянию на 11:00 Антонова собрала 600 подписей.

«Вчерашнее известие о большом соборе получило большой резонанс. Люди стали еще более охотно подписываться под обращением», — рассказала порталу Юга.ру Антонова.