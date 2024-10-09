На месте масложиркомбината власти Краснодара намерены построить высотки. Узнали мнение урбаниста
Жители Краснодара начали изучать новый генплан и обсуждать его в соцсетях
Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана, не оповестив об этом жителей кубанской столицы. Общественные обсуждения по проекту единого документа пройдут с 19 по 25 октября.
9 октября в телеграм-канале «Табачка | 40 лет | ШМР | Краснодар» появилась информация, что на месте масложиркомбината власти намерены построить высотки. Урбанист Мирослав Валькович напомнил, что на территории завода находятся объекты культурного наследия: «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых», здание лаборатории, производственные помещения.
Юга.ру поговорили с урбанистом Мирославом Вальковичем об идее застройки на месте МЖК.
«То, что производство непосредственно МЖК нужно выводить из центра города — это факт. Можно вспомнить, как ранее грузовики во время уборки урожая просто заполняли ту же Тихорецкую, Восточно-Кругликовскую и далее. Сегодня нет смысла возить сырье через весь город по и без того загруженным улицам. Более того, насколько мне известно, основное производство собственником уже давно вынесено ближе к сырьевой базе и экспортным терминалам», — прокомментировал порталу Юга.ру Мирослав Валькович.
Однако, по его словам, это не означает, что теперь территорию нужно застраивать новым ЖК.
«Во-первых, в том районе уже и так активно застраивают. Во-вторых, город не испытывает нехватку жилья. Более того, сейчас наблюдается кризис в строительной отрасли. Огромная часть жилья не распродана. С точки зрения интересов города и общества, нужно сохранить данный участок именно как место расположения рабочих мест. Это может оставаться промзоной, с арендой цехов под разные производственные предприятия, например, легкой или высокотехнологичной промышленности, которые не столь требовательны к доступу ресурсов, сколько в доступности рабочей силы», — добавил Валькович.
Напомним, в 2019 году на месте МЖК хотели построить высотки и ТРЦ, а сам комбинат перенести на окраину. Но тогда мэр города Евгений Первышов запретил когда-либо застраивать эту территорию.
«Ни о каких девелоперских проектах на территории МЖК «Краснодарский» речи не идет и идти не может. Ни сегодня, ни в дальнейшем. Единственное возможное направление — развитие предприятия. То есть всего того, что даст новые рабочие места», — заверил Первышов.
По словам жителей района, в новом генплане исчезла автомобильная дорога местного значения между улицами Некрасова/Жлобы к Передовой/Безлесной.
Как писали Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара хотят построить новый микрорайон на 24 тыс. жителей.