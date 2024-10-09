На месте масложиркомбината власти Краснодара намерены построить высотки. Узнали мнение урбаниста

Предыстория. 4 октября власти Краснодара опубликовали проект нового генплана, не оповестив об этом жителей кубанской столицы. Общественные обсуждения по проекту единого документа пройдут с 19 по 25 октября.

9 октября в телеграм-канале «Табачка | 40 лет | ШМР | Краснодар» появилась информация, что на месте масложиркомбината власти намерены построить высотки. Урбанист Мирослав Валькович напомнил, что на территории завода находятся объекты культурного наследия: «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых», здание лаборатории, производственные помещения.

Юга.ру поговорили с урбанистом Мирославом Вальковичем об идее застройки на месте МЖК.

«То, что производство непосредственно МЖК нужно выводить из центра города — это факт. Можно вспомнить, как ранее грузовики во время уборки урожая просто заполняли ту же Тихорецкую, Восточно-Кругликовскую и далее. Сегодня нет смысла возить сырье через весь город по и без того загруженным улицам. Более того, насколько мне известно, основное производство собственником уже давно вынесено ближе к сырьевой базе и экспортным терминалам», — прокомментировал порталу Юга.ру Мирослав Валькович.

Однако, по его словам, это не означает, что теперь территорию нужно застраивать новым ЖК.