Фонд «Вольное Дело» доставил в Курскую область 120 тонн гуманитарной помощи

Предыстория В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область в ответ на спецоперацию России в Украине. 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил , что под контролем украинских сил находятся 28 населенных пунктов. С тех пор эти сведения не обновлялись. 22 августа Смирнов рассказал , что из восьми районов Курской области выехали 133 190 человек, а остались — 19 376.

23 августа пресс-служба фонда «Вольное Дело», основанного промышленником Олегом Дерипаска, сообщила Юга.ру, что доставила в Курскую область кубанские продукты — мясо, молоко, овощи, муку, сахар — и предметы первой необходимости — лекарства, одежду, посуду, постельное бельё и средства гигиены.

На прошлой неделе фонд эвакуировал в Подмосковье около 300 человек из Беловского, Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского и других районов Курской области. Прибывших разместили в пансионате с трёхразовым питанием. Среди эвакуированных — много детей, с которыми сейчас работают психологи и вожатые. Так как скоро начнется новый учебный год, фонд занимается устройством ребят в московские школы.

В Усть-Лабинске фонд подготовил для курян просторные квартиры в новом жилом комплексе. В апартаментах есть мебель, бытовая техника, телевидение и Wi-Fi, во дворе — зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Сейчас фонд формирует группы жителей Курской области для эвакуации в Краснодарский край, Нижегородскую и Тверскую области, а также готовит новые партии гуманитарной помощи.

«Мы видим, как вся страна осталась неравнодушной, как люди сплотились, чтобы помочь попавшим в беду. Огромное спасибо Олегу Дерипаска и фонду «Вольное Дело» за всю помощь, которую они оказывают нашей Курской области. Мы это чувствуем, мы чувствуем поддержку», — сказал глава города Щигры Сергей Черников.