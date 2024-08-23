Фонд «Вольное Дело» доставил в Курскую область 120 тонн гуманитарной помощи

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» отправил в Курскую область 120 тонн продуктов и предметов первой необходимости

Предыстория

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область в ответ на спецоперацию России в Украине.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем украинских сил находятся 28 населенных пунктов. С тех пор эти сведения не обновлялись.

22 августа Смирнов рассказал, что из восьми районов Курской области выехали 133 190 человек, а остались — 19 376.

23 августа пресс-служба фонда «Вольное Дело», основанного промышленником Олегом Дерипаска, сообщила Юга.ру, что доставила в Курскую область кубанские продукты — мясо, молоко, овощи, муку, сахар — и предметы первой необходимости — лекарства, одежду, посуду, постельное бельё и средства гигиены.

Грузовые машины с гуманитарной помощью продолжают прибывать в города пострадавшего региона. 

  • © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

Второй год СВО:

На прошлой неделе фонд эвакуировал в Подмосковье около 300 человек из Беловского, Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского и других районов Курской области. Прибывших разместили в пансионате с трёхразовым питанием. Среди эвакуированных — много детей, с которыми сейчас работают психологи и вожатые. Так как скоро начнется новый учебный год, фонд занимается устройством ребят в московские школы.

В Усть-Лабинске фонд подготовил для курян просторные квартиры в новом жилом комплексе. В апартаментах есть мебель, бытовая техника, телевидение и Wi-Fi, во дворе — зоны отдыха, детские и спортивные площадки. 

  • © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
  • © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»
    © Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

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Сейчас фонд формирует группы жителей Курской области для эвакуации в Краснодарский край, Нижегородскую и Тверскую области, а также готовит новые партии гуманитарной помощи.

«Мы видим, как вся страна осталась неравнодушной, как люди сплотились, чтобы помочь попавшим в беду. Огромное спасибо Олегу Дерипаска и фонду «Вольное Дело» за всю помощь, которую они оказывают нашей Курской области. Мы это чувствуем, мы чувствуем поддержку», — сказал глава города Щигры Сергей Черников. 

Как писали Юга.ру, Как писали Юга.ру, 18 августа после атаки беспилотников загорелась нефтебаза в Ростовской области, к 23 августа пожар так и не удалось потушить, пострадали 47 человек.

22 августа в пришвартованный железнодорожный паром в порту «Кавказ» попала ракета, начался сильный пожар, судно затонуло, 17 человек доставили на катерах на берег.  Что еще известно о последствиях?

Беженцы Вольное дело Олег Дерипаска СВО Украина Усть-Лабинский район

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