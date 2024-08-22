В порту «Кавказ» в Краснодарском крае горит железнодорожный паром с топливом

Краснодарский край, Крым

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  • © Скриншот из телеграм-канала Baza https://t.me/bazabazon/30518
    © Скриншот из телеграм-канала Baza https://t.me/bazabazon/30518

Оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке ж/д парома с топливными цистернам. Движение по Крымскому мосту перекрыто

22 августа телеграм-канал «ЧП Крым» опубликовал кадры, на которых видны пожар и столбы дома в Темрюкском районе недалеко от Крымского моста.

Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в порту «Кавказ» был атакован железнодорожный паром с топливными цистернами. Площадь пожара и число пострадавших пока неизвестны, на месте работают экстренные службы.

Кадры взрыва опубликовал телеграм-канал Baza.

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Telegram-канал Mash пишет, что ракета «Нептун» попала в ж/д паром «Акватрейдер», который перевозил топливо. 

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.

«На месте работает 12 пожарных расчетов, 3 бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели «Кубань СПАС», — отметил Бабенков.

Как писали Юга.ру, 18 августа после атаки беспилотников загорелась нефтебаза в Ростовской области. Пожар охватил 10 тыс. кв. метров. 22 августа пожар так и не удалось потушить. По последним данным, пострадали 49 человек.

Крымский мост Пожары Происшествия СВО Темрюкский район

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