Кому бесплатно помогают психологи Краснодарского края в связи с СВО

Юга.ру выяснили, кто ищет и кто оказывает бесплатную психологическую помощь в Краснодарском крае из-за спецоперации в Украине. В октябре 2022 года мобилизация заставила депутатов Госдумы задуматься о психологической помощи военнослужащим, в том числе — участникам СВО. Но в январе законопроект назвали избыточным и отклонили. Зато в ноябре власти РФ создали «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО), а 20 января в Краснодаре открыли его региональный штаб. Люди могут обратиться к его психологам по горячей линии. Ей руководит кризисный психолог Инна Силенок. Она рассказала Юга.ру, что со штабом сотрудничают 234 психолога-волонтера во всех муниципалитетах края (не все задействованы в КСВО постоянно — подключаются по необходимости). У них есть практический опыт работы с психотравмой, и они регулярно повышают квалификацию. В 2020-2021 годах Силенок координировала волонтеров федерального проекта #МыВместе. Тогда он помогал гражданам с последствиями пандемии коронавируса, а позже переключился на поддержку жителей Донбасса. Ранее Силенок 11 лет работала психологом в общественной приемной «Единой России». Готовя статью, мы спросили о психологической помощи пострадавшим от спецоперации 10 специалистов частных и государственных клиник. Они отказались отвечать даже анонимно — одни без объяснений, другие принципиально не работают с обращениями из-за СВО.

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Юга.ру спросили Инну Силенок, как, по ее наблюдениям, изменились психологические запросы населения за год спецоперации и кто в связи с ней получает бесплатную психологическую помощь в Краснодарском крае. Также психолог назвала наиболее частые причины обращений: тревога и тревожное состояние,

панические атаки,

бессонница,

обострение психосоматических заболеваний,

нарушение пищевого поведения. Группы, нуждающиеся в психологической помощи из-за СВО — Сегодня к психологам КСВО обращаются по большей части люди, эвакуированные из мест боевых действий. Раньше было много запросов от беженцев из пунктов временного размещения (ПВР), но сейчас их меньше — люди расселяются, получают жилищные сертификаты и оформляют документы. Но мы по-прежнему принимаем такие запросы на горячую линию, и наши психологи продолжают работать очно в ПВР и на местах, где расселили эвакуированных, например, в пансионатах и санаториях курортов Черноморского побережья.

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Также с нами общаются жены мобилизованных и вообще военнослужащих. Если женщины не могут связаться с родными несколько дней и остаются без информации, то состояние становится очень тревожным. Еще родные военнослужащих обращаются, когда возникают проблемы у детей в школе, и им нужна психологическая помощь. На месте помочь не всегда могут, так как у детей бывают сложные клинические случаи или же они стесняются идти к школьному психологу.

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К сожалению, участники боевых действий к нам не идут. Их волнуют другие проблемы, и нет привычки обращаться к психологам. Но работу с ними проводить необходимо, и мы готовы! В 2022 году за государственной психологической и психотерапевтической помощью обратились свыше 41 тыс. жителей Краснодарского края (в 2021 году — более 36 тыс., в 2020-м — 30 тыс., в 2019-м — 29 тыс.).



Минздрав Краснодарского края ответил Юга.ру, что не отслеживает причины обращений за психотерапевтической и психологической помощью, в том числе — в связи со спецоперацией в Украине. Замминистра здравоохранения Валентина Игнатенко пояснила, что формы государственной отчетности такую статистику обращений не подразумевают.



Также в связи с отсутствием единых критериев эффективности каждого конкретного обращения статистика эффективности обращений за психологической и психотерапевтической помощью не ведется. Самое сложное — травмы потери у пожилых — С недавних пор мы работаем со вдовами и матерями погибших. Это самая непростая работа, потому что горевание — естественный и длительный процесс. Острая фаза длится полгода, тяжелые формы остаются до года. Но острые проявления нужно снять уже сейчас, чтобы не допустить инфарктов, инсультов и других опасных последствий. И в этой ситуации мы сталкиваемся с естественным сопротивлением. Иногда снять горе мешает вина: люди думают, что если не будут сильно горевать, то не отдадут дань памяти самому дорогому человеку.

Убедить людей в полезности проработки травмы сложно, потому что некоторые даже не доезжают на встречи — кому-то становится плохо в пути. Но мы видим: люди готовы говорить о том, что их беспокоит, — это касается всех категорий травмированных. Но заниматься техниками и упражнениями, которые позволят избавиться от проблемы, соглашаются не все. Особенно сложно снимать травмы потери с людьми старшего возраста. Когда в семье погибли родители и бабушка осталась с внуками, снять травму значительно проще у молодых, чем у пожилых. Бабушка плачет, видно, что ей плохо и тяжело, но работать со своей проблемой она не готова. Она говорит: «Я выговорилась, мне легче». Но специалисты понимают, что легче только сейчас, а потом все вернется, поэтому нужны упражнения. И сегодня это очень серьезная проблема, мешающая улучшить состояние людей. Как изменился подход к терапевтической работе — Мы стараемся максимально ускорить терапию. Работать с психотравмой — это не самый приятный процесс, ведь человеку нужно вспоминать травматический эпизод, иначе мы травму не снимем. Чтобы замотивировать на терапию, пострадавших надо убедить, что проблема действительно есть. Им надо объяснить, насколько вредно жить с травмой долго.

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