Нефтебаза в Ростовской области горит третий день. Пожар охватил 10 тыс. кв. метров

Ростовская область

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  • © Скриншоты из телеграм-канала https://t.me/news161ru
    © Скриншоты из телеграм-канала https://t.me/news161ru

Топливные резервуары в поселке Пролетарском вспыхнули после атаки беспилотников 18 августа. Пострадали более 40 пожарных, дым распространился на 100 км, но жителей пока не эвакуируют

Утром 18 августа в Ростовской области в поселке Пролетарском после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Вечером того же дня губернатор региона Василий Голубев сообщил, что пожар продолжают тушить, введен режим повышенной готовности, а уже утром 19 августа — режим ЧС.

Ближе к вечеру глава региона написал в своем телеграм-канале, что пострадал 41 пожарный, пятеро из них — в тяжелом состоянии. Однако издание 161.RU сообщило, что семерых пострадавших отправили на лечение в Санкт-Петербург. Информацию журналистам сообщили спасатели на месте ЧП.

Вечером 19 августа местные СМИ сообщили, что дым от пожара распространился почти на 100 километров от места происшествия и опубликовали спутниковые снимки.

  • © Скриншот из телеграм-канала «DonDay. Новости Ростова» https://t.me/DonDay/9017
    © Скриншот из телеграм-канала «DonDay. Новости Ростова» https://t.me/DonDay/9017

20 августа ТАСС со ссылкой на главу администрации Пролетарского района Валерия Горнича сообщило, что огонь распространился на площади 10 тыс. квадратных метров.

Пожар тушат около 520 человек, также сегодня задействуют авиацию — четыре самолета Ил-76.

«Горят емкости с дизтопливом, угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится», — отметил Горнич.

Как писали Юга.ру, фонд «Вольное Дело» эвакуировал 300 человек из зоны боев в Курской области.

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Пожары Происшествия Ростов-на-Дону СВО

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