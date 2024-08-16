Фонд «Вольное Дело» эвакуировал 300 человек из зоны боев в Курской области

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» вывез 300 пострадавших жителей Курской области в Подмосковье. Еще 700 человек планируют эвакуировать в Краснодарский край, Нижегородскую и Тверскую области

Предыстория. В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область в ответ на спецоперацию России в Украине.



12 августа российская администрация Курской области объявила, что под контролем украинских сил находятся 28 населенных пунктов.



По данным врио губернатора Алексея Смирнова, из шести приграничных районов и двух прилегающих к Курской АЭС планировалось эвакуировать 180 тыс. жителей, уже выехали 121 тыс. В населенных пунктах, контролируемых ВСУ, находятся около 2 тыс. человек, о которых ничего не известно. С тех пор Смирнов не обновлял эти сведения. 15 августа пресс-служба фонда «Вольное Дело», основанного промышленником Олегом Дерипаска, сообщила Юга.ру, что организация вывезла 300 курян и разместила их в подмосковном пансионате. Фонд эвакуировал людей из Беловского, Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского и других районов Курской области.

«Всех приехавших разместили в удобных корпусах подмосковного пансионата с трехразовым питанием. Каждому оказывается медицинская и психологическая помощь, выделяются средства на покупку предметов первой необходимости. С детьми работают педагоги, психологи и вожатые, для них организована отдельная программа», — сообщила пресс-служба фонда. «Кто-то рад, что доехал и остался жив, кто-то страдает от того, что покинул дом и близких. С каждым человеком мы работаем индивидуально, учитываем именно его ситуацию», — рассказала гендиректор пансионата Ольга Изотова.

«Первостепенная задача для нас — обеспечить всех необходимыми лекарствами, потому что люди бежали без всего. Все находятся в стрессовом состоянии, работа предстоит трудная, но мы к ней готовы», — заявила руководительница скорой помощи медцентра «Будь здоров» Ирина Матвиенко. «Мы уехали в последний момент. Дети не могли спать, подпрыгивали на кровати от взрывов. Вечером идёшь по улице и смотришь, как работает ПВО — искры с неба сыпятся», — вспомнил житель Большесолдатского района. «Уезжали мы ночью, было очень холодно, объявляли ракетную атаку — мы просто бежали. Добрались хорошо, нам предоставили питание и пледы. Я приехала с сыном, а дед не поехал — больной», — рассказала жительница Курской области.

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

© Фото пресс-службы фонда «Вольное Дело»

Фонд «Вольное Дело» намерен продолжить оказывать помощь жителям Курской области и сейчас формирует еще несколько групп людей, которые в ближайшее время отправятся в Нижний Новгород, Тверь и Усть-Лабинск. «Всего при поддержке Олега Дерипаска помощь получит около 1000 семей», — уточнили в пресс-службе фонда. Фонд также направил в пункты временного размещения жителей Курской области гуманитарную помощь — продовольствие и предметы первой необходимости.