Инвестор не будет строить аквапарк на Затоне в Краснодаре — мэрия

Инвестор не продлил соглашение о создании нового аквапарка на улице Береговой. Срок договора истек еще три года назад

21 августа портал «Кубань Информ» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара сообщил , что инвестор не будет проводить реконструкцию аквапарка на улице Береговой. Спонсор не продлил соглашение о создании объекта, истекшее три года назад.

«В настоящее время информации о намерении инвестором реализовывать данный инвестиционный проект не имеется. Инвестор не обращался в администрацию по вопросам содействия в его реализации и продления истекшего срока соглашения», — рассказали в мэрии.

Напомним, в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи власти Краснодара заключили соглашение на реконструкцию аквапарка. В 2021-м показали проект будущего объекта. На его территории должны были построить круглогодичный комплекс площадью 14,7 тыс. кв. метров.

Аквапарк собирались разделить на две части — крытую и открытую. В крытой части должны были быть волновые бассейны, СПА, горки, а в открытой части на крыше — чаши с бассейнами.

В 2023 году власти объявили инвестора. Им стал предприниматель Виталий Григорян. Стоимость проекта оценили в 780 млн рублей. В указанные сроки стройка в аквапарке так и не началась.

Центр водных развлечения «Аквалэнд» открылся около парка 30-летия Победы в Краснодаре в 2003 году. На трех гектарах разместили пять кафе, четыре бассейна и более десяти водных горок. Его закрыли в 2009 году из-за нерентабельности.