Жители Владикавказа выступили против строительства аквапарка и гостиницы у городского водоема. Людей беспокоит вырубка деревьев

Власти Северной Осетии хотят построить во Владикавказе гостиничный комплекс и аквапарк. Найден инвестор, но местные жители выступают против проекта

31 мая глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил , что во Владикавказе завершили первый этап благоустройства Водной станции — прибрежной территории у городского водоема.

Частная компания должна провести второй этап реконструкции. Инвестор планирует построить возле Водной станции аквапарк и гостиничный комплекс. Однако местные жители требуют остановить застройку. Люди не хотят, чтобы место отдыха горожан превратилась в шумную туристическую зону, также их беспокоит вырубка деревьев и дополнительные пробки.

«У нас есть пустырь в том же районе, где Водная станция. Есть другие заброшенные места в городе. Почему бы не взять и не расчистить там всё, снести обветшалые здания и там начать строить, посадить деревья?» — приводит слова местной жительницы «Аиф».

«Нас действительно много, и у всех болит душа. Мы не купаться приходили. Я приходила, чтобы ощутить это чувство гармонии, исцеляющее чувство, которое дарила водная станция», — жалуется активистка Илона Каллагова изданию «Сапа Кавказ».