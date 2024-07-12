Жители Владикавказа выступили против строительства аквапарка и гостиницы у городского водоема. Людей беспокоит вырубка деревьев

Северная Осетия

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/Govorit_NeMoskva/30059
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/Govorit_NeMoskva/30059

Власти Северной Осетии хотят построить во Владикавказе гостиничный комплекс и аквапарк. Найден инвестор, но местные жители выступают против проекта

31 мая глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что во Владикавказе завершили первый этап благоустройства Водной станции — прибрежной территории у городского водоема. 

Местные власти укрепили берег, привели в порядок пляж, установили спортивные площадки, питьевые фонтанчики и туалеты.

Частная компания должна провести второй этап реконструкции. Инвестор планирует построить возле Водной станции аквапарк и гостиничный комплекс. Однако местные жители требуют остановить застройку. Люди не хотят, чтобы место отдыха горожан превратилась в шумную туристическую зону, также их беспокоит вырубка деревьев и дополнительные пробки.

«У нас есть пустырь в том же районе, где Водная станция. Есть другие заброшенные места в городе. Почему бы не взять и не расчистить там всё, снести обветшалые здания и там начать строить, посадить деревья?»приводит слова местной жительницы «Аиф».

«Нас действительно много, и у всех болит душа. Мы не купаться приходили. Я приходила, чтобы ощутить это чувство гармонии, исцеляющее чувство, которое дарила водная станция», — жалуется активистка Илона Каллагова изданию «Сапа Кавказ».

В 2023 году вырубили 7 тыс. деревьев, в 2024-м посадят 2,5 тыс.:

Активисты собрали инициативную группу и направили жалобы в Генпрокуратуру, правительство и парламент республики. 9 июля они опубликовали петицию против застройки. Сейчас у нее почти 1500 подписей. Против строительства также выступили члены Союза архитекторов. 

Инвестор проекта Виктор Камболов утверждает, что комплекс продвинет туристическую отрасль республики, привлечет большие инвестиции и создаст новые рабочие места.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, оконательное решение о строительстве гостиницы и аквапарка еще не принято.

«Второй этап мы откладываем до тех пор, пока сами жители республики, и я в том числе, не убедимся в том, что конечный результат устроит всех. Не будут там строить то, что пойдет во вред горожанам!» добавил Меняйло.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара отказалась поливать высаженные ей деревья. 7 саженцев уже погибли.

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