Жители Владикавказа выступили против строительства аквапарка и гостиницы у городского водоема. Людей беспокоит вырубка деревьев
Власти Северной Осетии хотят построить во Владикавказе гостиничный комплекс и аквапарк. Найден инвестор, но местные жители выступают против проекта
31 мая глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что во Владикавказе завершили первый этап благоустройства Водной станции — прибрежной территории у городского водоема.
Местные власти укрепили берег, привели в порядок пляж, установили спортивные площадки, питьевые фонтанчики и туалеты.
Частная компания должна провести второй этап реконструкции. Инвестор планирует построить возле Водной станции аквапарк и гостиничный комплекс. Однако местные жители требуют остановить застройку. Люди не хотят, чтобы место отдыха горожан превратилась в шумную туристическую зону, также их беспокоит вырубка деревьев и дополнительные пробки.
«У нас есть пустырь в том же районе, где Водная станция. Есть другие заброшенные места в городе. Почему бы не взять и не расчистить там всё, снести обветшалые здания и там начать строить, посадить деревья?» — приводит слова местной жительницы «Аиф».
«Нас действительно много, и у всех болит душа. Мы не купаться приходили. Я приходила, чтобы ощутить это чувство гармонии, исцеляющее чувство, которое дарила водная станция», — жалуется активистка Илона Каллагова изданию «Сапа Кавказ».
В 2023 году вырубили 7 тыс. деревьев, в 2024-м посадят 2,5 тыс.:
Активисты собрали инициативную группу и направили жалобы в Генпрокуратуру, правительство и парламент республики. 9 июля они опубликовали петицию против застройки. Сейчас у нее почти 1500 подписей. Против строительства также выступили члены Союза архитекторов.
Инвестор проекта Виктор Камболов утверждает, что комплекс продвинет туристическую отрасль республики, привлечет большие инвестиции и создаст новые рабочие места.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, оконательное решение о строительстве гостиницы и аквапарка еще не принято.
«Второй этап мы откладываем до тех пор, пока сами жители республики, и я в том числе, не убедимся в том, что конечный результат устроит всех. Не будут там строить то, что пойдет во вред горожанам!» — добавил Меняйло.
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