Найден инвестор для реконструкции аквапарка на краснодарском Затоне

Краснодарский край

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  • Проект аквапарка на Береговой улице в Краснодаре © Скриншот публикации на Инвестиционном портале Краснодарского края, Investkuban.ru
    Проект аквапарка на Береговой улице в Краснодаре © Скриншот публикации на Инвестиционном портале Краснодарского края, Investkuban.ru

Стало известно о том, кто займется реконструкцией аквапарка в центре Краснодара

Частный инвестор Виталий Григорян заявлен в качестве инвестора для проекта реконструкции аквапарка на улице Береговой в центре Краснодара (местные жители называют эту территорию Затоном). Об этом объявил «КоммерсантЪ» со ссылкой на Инвестиционный портал Краснодарского края.

Инвестор будет реализовывать проект, стоимость которого совпадает с той, что была озвучена для этого объекта ещё в апреле 2021 года — 780 миллионов рублей. Тогда проект заморозили, как неренталельный.

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Согласно описанию проекта, территорию в 14,7 кв. м поделят на зону водных горок, бассейн с серфингом и территорию питания. Также на территории аквапарка обещают организовать спа-центр. Накрыто все будет цельным цилиндрическим перекрытием ангарного типа. «В теплую безветренную солнечную погоду кровля в центральной части ангара раздвигается в разные стороны симметричными частями», сообщается в описании проекта.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что фасад Драмтеатраоблицуют керамогранитом, а на месте котлована на Красной-Длинной построят культурный центр.

Аквапарки Краснодар

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Найден инвестор для реконструкции аквапарка на краснодарском Затоне
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