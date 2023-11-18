Найден инвестор для реконструкции аквапарка на краснодарском Затоне

Стало известно о том, кто займется реконструкцией аквапарка в центре Краснодара

Частный инвестор Виталий Григорян заявлен в качестве инвестора для проекта реконструкции аквапарка на улице Береговой в центре Краснодара (местные жители называют эту территорию Затоном). Об этом объявил «КоммерсантЪ» со ссылкой на Инвестиционный портал Краснодарского края.

Инвестор будет реализовывать проект, стоимость которого совпадает с той, что была озвучена для этого объекта ещё в апреле 2021 года — 780 миллионов рублей. Тогда проект заморозили, как неренталельный.