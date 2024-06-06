В новые гостиничные комплексы Анапы, Сочи и Псебая инвестируют 103 млрд рублей
На курортах Краснодарского края планируют построить шесть новых гостиничных комплексов. О проектах договорились на ПМЭФ-2024
5 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о том, что на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения о создании шести гостиничных комплексов. В Анапе планируют построить три гостиницы 4 и 5 звезд. Объем инвестиций превысит более 38 млрд рублей.
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«Застройщик планирует вложить в создание первого гостиничного комплекса порядка 21 млрд рублей. Комплекс будет состоять из четырех литеров с общим номерным фондом более 2,5 тыс. номеров. Во всех корпусах на первых этажах планируют разместить бары, рестораны, медицинские и СПА-центры. Кроме того, предполагается строительство открытых бассейнов площадью почти 3 тыс. кв. метров. Проект планируют реализовать за три года, трудоустроить порядка 1 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что второй пятизвездочный гостиничный комплекс на 239 номеров появится на Пионерском проспекте. Pontos Family Resort будет работать по системе «все включено». Инвестор намерен вложить в проект 2,4 млрд рублей. Построить новый комплекс планируют за три года и обеспечить 100 рабочих мест.
Третий проект в Анапе хотят реализовать к 2028 году. Это будет пятизвездочный отель Sun Garden Hotel & SPA с номерным фондом почти 1,3 тыс мест. В новом комплексе обустроят двухэтажный СПА-центр. Объем инвестиций — около 15 млрд рублей, создадут 700 рабочих мест.
По данным администрации, еще один комплекс появится в Мостовском районе. На 60 гектарах в Псебае построят отель на 1000 номеров, развлекательный и спортивный центры, СПА-комплексы, аквапарк и парковки. Ввести его в эксплуатацию планируют через пять лет. Объем инвестиций оценили в 15 млрд рублей.
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Помимо этого, 5 июня пресс-служба мэрии Сочи сообщила о подписании на ПМЭФ соглашения о трех инвестпроектах. Это две гостиницы 4 и 5 звезд, спортивный и спа-комплекс и агротуристический комплекс площадью около 500 га с форелевым хозяйством, оливковыми и фруктовыми садами и теплицами.
«Основная часть представленных на форуме проектов — в санаторно-курортной отрасли. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве администрации Краснодарского края, Сочи и инвестора по созданию агротуристического комплекса в Лазаревском районе, который имеет потенциал по развитию сельскохозяйственного туризма», — рассказал первый замглавы Сочи Олег Бурлев.
Общий объем инвестиций девелопера Astrum Group составит порядка 50 млрд рублей. Благодаря строительству комплексов в городе появятся 4 тыс. новых рабочих мест.