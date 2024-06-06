В новые гостиничные комплексы Анапы, Сочи и Псебая инвестируют 103 млрд рублей

5 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о том, что на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения о создании шести гостиничных комплексов. В Анапе планируют построить три гостиницы 4 и 5 звезд. Объем инвестиций превысит более 38 млрд рублей .

«Застройщик планирует вложить в создание первого гостиничного комплекса порядка 21 млрд рублей. Комплекс будет состоять из четырех литеров с общим номерным фондом более 2,5 тыс. номеров. Во всех корпусах на первых этажах планируют разместить бары, рестораны, медицинские и СПА-центры. Кроме того, предполагается строительство открытых бассейнов площадью почти 3 тыс. кв. метров. Проект планируют реализовать за три года, трудоустроить порядка 1 тыс. человек», — говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что второй пятизвездочный гостиничный комплекс на 239 номеров появится на Пионерском проспекте. Pontos Family Resort будет работать по системе «все включено». Инвестор намерен вложить в проект 2,4 млрд рублей. Построить новый комплекс планируют за три года и обеспечить 100 рабочих мест.

Третий проект в Анапе хотят реализовать к 2028 году. Это будет пятизвездочный отель Sun Garden Hotel & SPA с номерным фондом почти 1,3 тыс мест. В новом комплексе обустроят двухэтажный СПА-центр. Объем инвестиций — около 15 млрд рублей, создадут 700 рабочих мест.