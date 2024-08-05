В Сочи планируют построить железную дорогу Адлер — Кисловодск

Строительство железной дороги Адлер — Черкесск — Кисловодск учли в генеральном плане Сочи

Предыстория: В 2023 годe в Сочи открыли офисы для ознакомления с предварительной версией проекта генплана города. Его разместили и на сайте администрации курорта.



Позже выяснилось, что в генплан Сочи включили благоустройство автомобильной и железной дорог, проходящих через Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк. Против строительства выступили экологи. В мае 2023 года прокуратура Сочи начала проверку законности включения в генплан дорог через заповедники.



В сентябре того же года архитекторы представили концепцию нового генерального плана Сочи на 2024-2044 годы.

5 августа специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко сообщила «РИА Новости» о строительстве новой железнодорожной магистрали Адлер — Черкесск — Кисловодск. Она учтена в генплане курорта, однако сроки ее реализации еще не определили.



По ее словам, документы с точным местоположением предполагаемой железной дороги не готовы. У экспертов нет понимания, через какие поселки ее проложат. Известно, что дорога точно пройдет через село Эстосадок в Красной Поляне.