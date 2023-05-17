Прокуратура Сочи проверит законность включения в генплан дорог через заповедники. Против строительства выступают экологи

Мишустин поручил провести технико-экономическую оценку проекта строительства дороги Красная Поляна — Архыз. В это время прокуратура проводит проверку проекта по жалобе экологов

Сочинская прокуратура начала проверку по поводу включения в генплан города автомобильной и железной дорог, проходящих через Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк. Об этом сообщил проект «Гражданская инициатива против экопреступности».

Уточняется, что речь идет о железнодорожных ветках Адлер — Черкесск, Кривенковская — Адлер и автодороге Красная Поляна — Гузерипль.

При этом на совещании с членами правительства РФ 16 мая Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минстрою провести технико-экономическую оценку проекта строительства дороги между Красной Поляной и Архызом. Ведомства должны сделать это до 1 августа.