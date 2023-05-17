Прокуратура Сочи проверит законность включения в генплан дорог через заповедники. Против строительства выступают экологи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мишустин поручил провести технико-экономическую оценку проекта строительства дороги Красная Поляна — Архыз. В это время прокуратура проводит проверку проекта по жалобе экологов

Сочинская прокуратура начала проверку по поводу включения в генплан города автомобильной и железной дорог, проходящих через Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк. Об этом сообщил проект «Гражданская инициатива против экопреступности».

Уточняется, что речь идет о железнодорожных ветках Адлер — Черкесск, Кривенковская — Адлер и автодороге Красная Поляна — Гузерипль. 

При этом на совещании с членами правительства РФ 16 мая Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минстрою провести технико-экономическую оценку проекта строительства дороги между Красной Поляной и Архызом. Ведомства должны сделать это до 1 августа. 

Между Сочи и Лаго-Наки — автомобильная дорога, от Красной Поляны до Архыза — железная:

Юга.ру писали, что о планах по объединению курортов стало известно еще несколько лет назад. Осенью 2022 года о проекте строительства дороги сообщили на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма во время Восточного экономического форума. Дорога позволит создать одну из крупнейших в мире зон для катания на лыжах и сноубордах.

Минтранс оценил строительство трассы в 200 млрд рублей. Инвестор курорта «Архыз» Александр Ткачев на совещании с членами правительственной комиссии назвал другую сумму — 92 млрд рублей. Планируется проложить около 111 километров дороги, включая 13 километров тоннелей. 

Против строительства дороги выступили экологи, они писали открытое обращение к главе города Сочи, подробно об этом Юга.ру рассказывали здесь.

Гринпис считает, что трасса разрушит Кавказский заповедник. Специалист-практик в природоохранном и смежном законодательстве Михаил Крейндлин сказал, что это приведёт к нарушению среды обитания редких животных, включая переднеазиатского леопарда, занесённого в Красную книгу РФ.

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