«Нарастающий антропогенный прессинг». Экологи просят исключить строительство дорог через Кавказский заповедник из генплана Сочи

Речь идёт о дороге и искусственных сооружениях на направлении Адлер-Гузерипль-Майкоп и железнодорожной линии «Кисловодск-Черкесск-Адлер». Представители научного сообщества считают, что строительство, которое пройдёт через центральную часть Кавказского заповедника, не только противоречит нормам федеральных законов, но и неизбежно приведёт к фрагментации мест обитания переднеазиатского леопарда и других объектов фауны и флоры из Красной книги РФ и региона.

Члены-корреспонденты РАН, экологи, зоологи, доктора и профессора наук и другие эксперты предлагают исключить из проекта генплана курорта строительство объектов, создающих угрозы уникальному биоразнообразию Кавказского заповедника и Сочинского национального парка.

По их словам, размещение указанных дорог на территории заповедника будет грубым нарушением Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельного кодекса РФ, а также противоречит требованиям Федеральных законов «О животном мире» и «Об охране окружающей среды».

Также эксперты предложили исключить из плана строительство железной дороги Черкесск-Адлер, Кривенковская-Адлер, автомобильной дороги Красная Поляна-Гузерипль, а также некоторых объектов инфраструктуры курорта «Долина Васта». Всё перечисленное, по данным авторов обращения, проходит по территории заповедной зоны Сочинского национального парка, что «является прямым нарушением требований законодательства Российской Федерации». По их словам, нарастающий антропогенный прессинг угрожает популяциям западнокавказского тура, кавказской серны, кавказского благородного оленя и бурого медведя.

«Расширение горнолыжного курорта входит в противоречие с целями снижения рисков чрезвычайных ситуаций в бассейне р. Мзымта и приведет к росту затрат на борьбу с ними», — уверены эксперты.

Копии обращения направлены также губернатору региона Вениамину Кондратьеву, председателю городского собрания Сочи Виктору Филонову и в ООО «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства».

Как писали Юга.ру, Минстрой, Минэкономразвития и Минтранс прорабатывают вопрос организации сообщения между горными курортами Сочи, «Лагонаки» в Адыгее и «Архыз» в Карачаево-Черкесии по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Прямая автотранспортная артерия создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности, в Республике Адыгея.