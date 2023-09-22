В Сочи представили концепцию нового генплана
Архитекторы представили концепцию нового Генерального плана Сочи на 2024-2044 годы. Он должен разгрузить курорт
Предыстория: В феврале 2023 года во всех районах Сочи открылись офисы для ознакомления с предварительной версией проекта генплана города. Его также разместили на сайте администрации курорта.
Позже выяснилось, что в генплан Сочи включили благоустройство автомобильной и железной дорог, проходящих через Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк. Против строительства выступили экологи. В мае 2023 года прокуратура Сочи начала проверку законности включения в генплан дорог через заповедники.
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21 сентября руководитель проекта нового генплана Сочи на 2024-2044 годы Ирина Гришечкина рассказала «Интерфакс-Юг» о его концепции. По ее словам, он разрешит проблему загруженности населением ряда районов курорта.
Гришечкина сообщила, что на сегодня в Сочи зарегистрировано около полумиллиона человек, а «реально проживают более 700 тысяч»:
«Нашей задачей (при составлении генплана) было развитие курортов и туризма не только прибрежных территорий, но и во всех населенных пунктах Сочи. Это даст комплексное развитие не только центру курорта, который перегружен, но и другим населенным пунктам».
По словам руководителя проекта, в Сочи было утрачено развитие санаторно-курортного направления, и в генплане оно будет восстановлено. В новом градостроительном документе предусмотрено и развитие отдыха, в том числе спортивного, детского и семейного.
«В новом генплане предусмотрено такое направление, как сельский курорт, который смог бы укрепить систему расселения. Прибрежная территория не справляется с нагрузкой, которая сегодня есть. Необходимо в два раза увеличить пляжные территории, с учетом создания инженерной инфраструктуры и защиты береговой полосы», — отметила архитектор.
В генплане также предлагается увеличение зеленых насаждений — порядка 1,5 тыс. га. По ее словам, разработчики планируют развивать и социальную инфраструктуру.
«Предлагается две площадки для строительства университетов и ряд образовательных проектов, спортивных комплексов с бассейнами во всех населенных пунктах», — добавила Гришечкина.
Генеральный план — это один из главных документов территориального планирования. Согласно плану происходит освоение территории — застройка, реконструкция и т.д.
Итоговый генплан включает в себя пояснительную записку, карту границ населенного пункта, карты функциональных зон города и планируемых для размещения там объектов. В нем подробно описано, для чего предназначены земельные участки — это жилые, промышленные или рекреационные зоны. На карте отображают как существующие, так и планируемые поликлиники, школы, детские сады, транспортные развязки, путепроводы и другие объекты.
После утверждения генерального плана все решения о размещении новых объектов — от жилых комплексов и промышленных предприятий до детских садов и новых скверов — должны приниматься только в соответствии с этим документом.
Как писали ранее Юга.ру, на проект генплана Сочи потратят более 100 млн рублей.