В Сочи представили концепцию нового генплана

Предыстория: В феврале 2023 года во всех районах Сочи открылись офисы для ознакомления с предварительной версией проекта генплана города. Его также разместили на сайте администрации курорта. Позже выяснилось, что в генплан Сочи включили благоустройство автомобильной и железной дорог, проходящих через Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк. Против строительства выступили экологи. В мае 2023 года прокуратура Сочи начала проверку законности включения в генплан дорог через заповедники.

21 сентября руководитель проекта нового генплана Сочи на 2024-2044 годы Ирина Гришечкина рассказала «Интерфакс-Юг» о его концепции. По ее словам, он разрешит проблему загруженности населением ряда районов курорта.



Гришечкина сообщила, что на сегодня в Сочи зарегистрировано около полумиллиона человек, а «реально проживают более 700 тысяч»:



«Нашей задачей (при составлении генплана) было развитие курортов и туризма не только прибрежных территорий, но и во всех населенных пунктах Сочи. Это даст комплексное развитие не только центру курорта, который перегружен, но и другим населенным пунктам».



По словам руководителя проекта, в Сочи было утрачено развитие санаторно-курортного направления, и в генплане оно будет восстановлено. В новом градостроительном документе предусмотрено и развитие отдыха, в том числе спортивного, детского и семейного.

«В новом генплане предусмотрено такое направление, как сельский курорт, который смог бы укрепить систему расселения. Прибрежная территория не справляется с нагрузкой, которая сегодня есть. Необходимо в два раза увеличить пляжные территории, с учетом создания инженерной инфраструктуры и защиты береговой полосы», — отметила архитектор.



В генплане также предлагается увеличение зеленых насаждений — порядка 1,5 тыс. га. По ее словам, разработчики планируют развивать и социальную инфраструктуру.



«Предлагается две площадки для строительства университетов и ряд образовательных проектов, спортивных комплексов с бассейнами во всех населенных пунктах», — добавила Гришечкина.