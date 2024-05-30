Строительство нового микрорайона Краснодара планируют начать в 2024 году

В 2024 году власти Краснодара планируют начать строительство нового района недалеко от поселка Знаменского

Предыстория: В Краснодаре в 2019 году представили проект нового микрорайона недалеко от поселка Знаменского. Для воплощения этого проекта из федеральной собственности в городскую перевели примерно 1500 га земель. Там планировали построить медицинский и промышленный комплексы, еще одну краснодарскую ТЭЦ, а также школы, детсады, поликлиники и другие соцобъекты. Концепцию нового района на почти 300 тыс. человек обещали разработать к весне 2022 года. В октябре 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал , что микрорайон на северо-востоке города будет рассчитан только на 270 тыс. человек.

29 мая «РБК Краснодар» со ссылкой на руководителя регионального департамента архитектуры и градостроительной политики Илью Позднякова сообщил о планах начать строительство нового района Краснодара в 2024 году. Власти уже разработали его концепцию.



Проект включает трамвайное кольцо, также обсуждается вопрос создания подземного трамвая, который соединит новый район с ж/д вокзалом.

«Если говорить по маршруту движения, то это от железнодорожного вокзала по улице Красной, далее на восток на улицу 40 Лет Победы. Направление зацепит Восточно-Кругликовскую, ряд существующих густонаселенных районов Краснодара и свяжет их с историческим центром», — рассказал Поздняков.

Также власти думают о переносе администрации Краснодарского края в новый район. По словам руководители департамента архитектуры Кубани, это снизит трафик на улицах города:

«Сейчас порядка 7 тыс. сотрудников едет в исторический центр. Мы разбросаны по всем частям города. Только наш аппарат генерирует ежедневный трафик, который, объективно, центру не очень-то и нужен. К нам едут со всего края, а не жители Краснодара. Было бы логичным переместить нас поближе к транспортным развязкам».