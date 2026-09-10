Вышел трейлер фильма «Искусственный» о создателях ChatGPT. В главных ролях Юра Борисов и Эндрю Гарфилд

Кадр из трейлера к фильму «Искусственный» © Скриншот видео с Rutube-канала «GamesTop»

Кадр из трейлера к фильму «Искусственный» © Скриншот видео с Rutube-канала «GamesTop»

В сети появился трейлер биографической ленты о сооснователе компании OpenAI Сэме Альтмане (18+)

Независимая кинокомпания Neon опубликовала первый трейлер фильма «Искусственный». Речь пойдет о компании OpenAI и Сэме Альтмане, разработавших первый массовый искусственный интеллект ChatGPT. Режиссером фильма выступил Лука Гуаданьино («Суспирия», «Претенденты»). Альтмана играет Эндрю Гарфилд, российского разработчика Илью Суцкевера — Юра Борисов, для которого «Искусственный» станет вторым большим голливудским проектом после «Аноры». Оба актера номинировались на «Оскар».

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В коротком ролике Альтман рассуждает о будущем искусственного интеллекта. «Вместе мы открыли ящик Пандоры. Будущее неумолимо. Страны падут. Отрасли рухнут. И именно нам выпало сопроводить людей в этот новый мир. С нетерпением жду этого момента», — говорит он. В прокат «Искусственный» выйдет 25 декабря.