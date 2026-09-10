В Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали 472 квартиры в 73 МКД и 69 частных домов
Оперативный штаб Новороссийска подвел итоги атаки дронов на город
9 сентября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА повреждения получили 472 квартиры в 73 МКД и 69 частных домов. Такие данные приводит городской оперштаб. Сведения уточняются.
В большинстве многоквартирных домов пострадало остекление и общедомовое имущество. Наиболее серьезные разрушения зафиксировали в шести частных домах Восточного района — здания повреждены практически до основания.
«Квартира превратилась в амбар»:
Детские сады № 10 и №22 с 10 сентября возобновят работу. Закрыты будут помещения, где требуется замена окон.
Власти продолжают подсчитывать ущерб.
Напомним, в результате атаки БПЛА на Новороссийск погибли четыре человека (среди них один ребенок), еще 29 жителей получили ранения различной степени тяжести. Обломки сбитых дронов повредили частные и многоквартирные дома, школу, детсады, поликлинику, водопровод и православный храм.
Как писали Юга.ру, 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. 8 человек получили ранения, повреждена инфраструктура пляжа и набережная.
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